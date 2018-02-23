Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ümit Tanrıseven

Albatrosun Yolculuğu ve Ölü Yaprak Vuruşu gibi sinema ve çok sayıda kısa film sahibi Asiltürk’ten ilginç cevaplar aldık...

Son zamanlarda senaryosunu ve çekimlerini beğendiğiniz diziler hangileri?

Diriliş Ertuğrul dizisi görkemli bir iş; oyuncular, kostümler, mekânlar, atmosfer... Ufak Tefek Cinayetler ilginç... Fazilet Hanım ve Kızları’nı toplumsal kodlar açısından önemsiyorum. Mehmetçik Kûtülamare, Kalbimdeki Deniz, Aliya... Mesleğim gereği hepsinin kimi bölümlerini takip etmeye gayret ediyorum.

Şimdiye kadar sizi en çok etkileyen film hangisi ve bunun nedeni nedir?

Sergio Leone’nin Bir Zamanlar Amerika ve Ömer Kavur’un Gizli Yüz filmleri. Hem hikâyeleri, hem rejileri beni etkiledi.Çünkü çok özel filmler. Benzerleri yok.

Ülkemizde en beğendiğiniz sinema filmi ve oyuncuları soracak olursak, neler söylemek istersiniz?

Kalandar Soğuğu adlı filmi çok beğendim. Oyuncu olarak Türk sinemasından Fikret Kuşkan’ı daima çok beğenirim. Mustafa Uğurlu, Nazan Kesal, Nejat İşler, Önder Paker, Kerem Can San, Uğur Alibaşoğlu, Beren Saat, Serenay Sarıkaya, Betül Arım, Fahriye Evcen, Ufuk Kaplan ise beğendiğim oyuncular arasındadır.

Bir yönetmen ve yazar olarak izlediğinizde televizyonda ne görmek istersiniz?

Televizyonun genel işlevini yerine getirdiğini düşünüyorum. Diziler, haberler, spor programları, çocuk, kadın, magazin programları. Tele-vizyon sonuçta, “zaman geçirme anlamında” eğlence ya da eğlendirme aracıdır. Bu işlevini yerine getirmediği söylenemez. Ben daha derli toplu vaziyette “en az bir tane sanat” programı olmasını isterdim.

Komedi filmlerinin Türkiye’de bu kadar sevilmesinin sebebi sizce nedir?

Bunun çok çeşitli sebepleri var elbette. Her şeyden bir espri üretme refleksi geliştirilmiş, dolayısıyla gülmeye şartlanmış bir toplumuz. Gülmek elbette iyi bir insanlık hâli ama belki her şeye değil... Yerine göre ciddiyet de kıymetli bir insan hâlidir.