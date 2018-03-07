Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Duayen sanatçı Süleyman Saim Tekcan, uzun müddettir üzerinde çalıştığı bir sergiyle sanatseverlerin karşısına çıkıyor. Sanatçı Tekcan'ın “Döngüsel Seyir” ismini verdiği sergi, Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezinde açıldı. Küratörlüğünü Dilek Karaaziz Şener’in üstlendiği sergide, yaklaşık 60 yıldır eserler üreten sanatçının, geniş zaman aralığından seçilen resim ve heykelleri yer alıyor. Ayrıca sanatçının bu sergi için çalıştığı yeni işlerinden, 3,5 metre boyunda bir alüminyum heykel de görücüye çıkıyor. Sanatçının resimlerinin tarih sırası gözetmeksizin yerleştirildiği sergi müddetince bir dizi faaliyetler ve turlar yapılacak. 20 Mart’ta ise Sunay Akın ile bir sanatçı mülakatı da gerçekleştirilecek. “Döngüsel Seyir” sergisi, İstanbul Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezinde, 30 Mart tarihine kadar görülebilecek.