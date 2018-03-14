İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası Sergi Salonu’nda açılan sergide, klasik sanatların usta isimleri Hüsrev Subaşı, Ali Toy, Mustafa Nasuhi Çelebi, Betül Bilgin ve Davut Bektaş ile birlikte genç sanatçılar Nihal Aracı ve S. Hilal Arpacıoğlu’nun eserleri görücüye çıktı. Sanatçılar, kitap süsleme sanatlarında mühim bir yer tutan laciverdi kullanarak hazırladıkları eserleri sanatseverlere sundu. Hat, tezhip ve minyatür sanatının eğitim geleneklerinin eşliğinde modern açılımlarla oluşturulan sergide, 30 eser yer alıyor. Geleneksel sanatlarda altını en güzel gösteren renk olarak kabul edilen lacivert, özellikle 16. yüzyıl klasik devrinde popülerdi. Laciverdî sergisi, 30 Mart’a kadar görülebilecek.
Sanatın ‘Laciverdî’ renkleri
14.03.2018 - 07:21 | Son Güncelleme: 14.03.2018 - 07:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Klasik eserler bir renkte buluştu. Hat, tezhip ve minyatür sanatçıları lacivert temalı eserleri ile Laciverdî sergisinde bir araya geldi.
Etiketler : Hüsrev Subaşı,Ali Toy,Mustafa Nasuhi Çelebi,Betül Bilgin,davut bektaş,
550117 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/550117.aspx
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