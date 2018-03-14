Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası Sergi Salonu’nda açılan sergide, klasik sanatların usta isimleri Hüsrev Subaşı, Ali Toy, Mustafa Nasuhi Çelebi, Betül Bilgin ve Davut Bektaş ile birlikte genç sanatçılar Nihal Aracı ve S. Hilal Arpacıoğlu’nun eserleri görücüye çıktı. Sanatçılar, kitap süsleme sanatlarında mühim bir yer tutan laciverdi kullanarak hazırladıkları eserleri sanatseverlere sundu. Hat, tezhip ve minyatür sanatının eğitim geleneklerinin eşliğinde modern açılımlarla oluşturulan sergide, 30 eser yer alıyor. Geleneksel sanatlarda altını en güzel gösteren renk olarak kabul edilen lacivert, özellikle 16. yüzyıl klasik devrinde popülerdi. Laciverdî sergisi, 30 Mart’a kadar görülebilecek.