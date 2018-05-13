Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri tarafından düzenlenen organizasyonun bu yılki teması ise “Sınırlar” olarak kurgulandı. Festivalin açılışı, Gülbaba Müzik’ten Serhan Lokman ve Ahmetcan Taşdemir’in ana temaya özgü performansıyla gerçekleştirildi. Festivalde, performanslardan söyleşi ve atölyelere, mükâfatlı reklamlardan gönüllü kampanyalara, kısa filmlerden video enstalasyonlara birçok proje bir arada sergilenecek. Project’04, 27 Mayıs Pazar gününe kadar devam edecek.