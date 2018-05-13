İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri tarafından düzenlenen organizasyonun bu yılki teması ise “Sınırlar” olarak kurgulandı. Festivalin açılışı, Gülbaba Müzik’ten Serhan Lokman ve Ahmetcan Taşdemir’in ana temaya özgü performansıyla gerçekleştirildi. Festivalde, performanslardan söyleşi ve atölyelere, mükâfatlı reklamlardan gönüllü kampanyalara, kısa filmlerden video enstalasyonlara birçok proje bir arada sergilenecek. Project’04, 27 Mayıs Pazar gününe kadar devam edecek.
Sanatın gücü sergileniyor
13.05.2018 - 06:02 | Son Güncelleme: 13.05.2018 - 06:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Öğrenci festivali Project’04, Santralistanbul Kampüsü’nde başladı.
Etiketler : Project’04,
559958 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/559958.aspx
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