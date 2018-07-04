Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiliz yazar William Shakespeare’in meşhur tragedyası Hamlet'in, çok farklı bir yorumu İstanbul'da sanatseverlerle buluşacak. İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Kasım ayında gerçekleştirilecek 22. İstanbul Tiyatro Festivali, sürprizlere sahne olacak. Tiyatroya getirdiği yeniliklerle adından övgüyle bahsettiren Kanadalı tiyatro yönetmeni Robert Lepage’ın Shakespeare’in eserini yeniden kurguladığı "Hamlet | Collage", oyunu festivalde seyirciyle buluşacak. Eser, 22 ve 23 Kasım’da Zorlu Performans Sanatları Merkezi Ana Tiyatro’da sahnelenecek. Oyundaki 11 Hamlet karakteri, Rusya’nın meşhur oyuncusu Yevgeny Mironov tarafından canlandırılıyor. Aynı zamanda sanat direktörü olan Mironov, karakterlerin her birini adeta yeniden ortaya çıkarıyor. Mironov, 1991 yapımı Todorovski filmi Love’daki rolüyle tanınıyor.