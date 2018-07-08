Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zengin tarihi mirasa sahip Bosna Hersek'in doğusundaki Foça şehrinde, Mimar Sinan'ın yakın çalışma arkadaşı Hasan Nezir tarafından 1549'da inşa edilen ancak 1992'de Sırp birlikleri tarafından temellerine kadar yıkılan tarihi Alaca Camii'de Vakıflar Genel Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda sona yaklaşıldı.

YIL SONUNA KADAR YENİDEN AÇILMASI BEKLENİYOR

Muhteşem mimarisi ile "Bosna'nın incisi" ya da "Foça'nın güzelliği" olarak da adlandırılan tarihi caminin yıl sonuna kadar yeniden ibadete açılması bekleniyor.

Foçalı imam Dzenan Krajisnik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, caminin sona yaklaşan onarım çalışmalarında artık daha çok dikkat gerektiren ve zaman alan ince işlerin yapıldığını söyledi.

Alaca Camii'nin açılışıyla ilgili net bir tarih olmadığını kaydeden Krajisnik, caminin yıl sonuna kadar ya da en geç 2019 başında ibadete açılmasının beklendiğini vurguladı.

Krajisnik, caminin kültürel ve tarihi anlamının yanı sıra Bosna Hersek'teki tüm Müslümanlar için de çok önemli bir eser olduğunu belirterek savaşta yıkılan diğer Foça camileri Ali Atik Paşa ve Hünkar camilerinin de yeniden inşa edildiğini hatırlattı.

ALACA CAMİİ

Bosna Hersek'in Foça şehrinde 1549 yılında inşa edilen ülkedeki en güzel camilerden Alaca Cami, Bosna Hersek'in koruma altındaki kültür mirası listesinde yer alıyordu.

Bosna Hersek'te klasik Osmanlı mimarisi tarzındaki ilk camilerden olan Alaca Camii, 1992-1995 yıllarındaki Bosna Savaşı sırasında, Sırp askerler tarafından dinamitlenerek temeline kadar yıkıldı.

Caminin taşları bugünkü yerinden yüzlerce metre uzağındaki iki farklı noktada bulundu. Caminin kalıntılarının, kasıtlı olarak gömüldüğü tespit edildi. Alaca Camii'nin yıkılması, Sırpların bölgedeki Müslüman izlerini silmeye çalıştığının en büyük göstergelerinden biri kabul ediliyor.

Alaca Camii'nin yeniden inşasına 2014 yılında başlanmıştı.