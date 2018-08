Türkiye Gazetesi

Ekim ayında vizyona girecek olan Fransız yapımı film, Başka Gece'de 10 Ağustos saat 23.30’da Türkiye prömiyerini yapacak. Gerilim dolu film, aynı tarihte Beyoğlu Sineması ve Kadıköy Sineması’nda görülebilecek. "The Last Man on Earth" ve "The Night of The Living Dead" gibi klasiklerden izler taşıyan "The Night Eats the World"ün başrollerinde, Anders Danielsen Lie ve yakın zamanda Paterson’da izlediğimiz İranlı oyuncu Golshifteh Farahani var. Dominique Rocher’ın yönetmenliğini yaptığı ve ilk uzun metraj çalışması olan film, fantastik korku türünde yer alıyor.