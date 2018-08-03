Ekim ayında vizyona girecek olan Fransız yapımı film, Başka Gece'de 10 Ağustos saat 23.30’da Türkiye prömiyerini yapacak. Gerilim dolu film, aynı tarihte Beyoğlu Sineması ve Kadıköy Sineması’nda görülebilecek. "The Last Man on Earth" ve "The Night of The Living Dead" gibi klasiklerden izler taşıyan "The Night Eats the World"ün başrollerinde, Anders Danielsen Lie ve yakın zamanda Paterson’da izlediğimiz İranlı oyuncu Golshifteh Farahani var. Dominique Rocher’ın yönetmenliğini yaptığı ve ilk uzun metraj çalışması olan film, fantastik korku türünde yer alıyor.
Başka Gece'de zombi seansı
03.08.2018 - 05:42 | Son Güncelleme: 03.08.2018 - 05:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Başka Sinema’nın karanlık ve kült eserleri seyirciyle buluşturduğu Başka Gece'de bu ay zombi filmi "The Night Eats the World" yer alacak.
Etiketler : Başka Sinema,başka gece,
574576 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/574576.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER