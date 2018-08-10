Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murat Öztekin

Âdeta sosyal medya üzerinde yaşayan gençlere, ebeveynleri kadar sinema da “biraz dikkat” diyor. Geçtiğimiz yıllarda beyazperdeye gelen “Sanal Hayatlar”(Disconnect) ve “Kedi Balığı” gibi filmler bu minval üzereydi. Bu hafta ise yönetmen Scott Speer “Durumunu Güncelle” (Status Update) ile sinemaseverlerin huzurlarına çıkıyor. Filmde, aynı mesajlar güya her isteği gerçek kılan bir aplikasyonla tanışan genç üzerinden veriliyor. Eserin oyuncu kadrosunda ise Ross Lynch, Olivia Holt, Harvey Guillen ve Courtney Eaton gibi isimler var.

TELEFONA SESLEN!

Filmde, annesi ile birlikte babasından kilometrelerce öteye kaçan Kyle’ın hayatına dâhil oluyoruz. Pek başarılı biri olmayan Kyle, asosyal bir gençtir. Lisenin son sınıfına başladığı ilk gün, okulun popüler ve şımarık hokeyci tayfasının gadrine uğrar. Hokeyciler, herkesin arasında alaya aldıkları Kyle’ın telefonunu kırarlar. Çaresiz Kyle da telefonunu tamir etmek için Budist kılıklı bir adamın dükkânına uğrar. Fakat garip adam, cihazı tamir etmek yerine ona yenisi hediye eder.

Bu ise Kyle’ın yaşayacağı çok enteresan şeylerin başlangıcı olur. Telefonda “U-niverse” adlı bir aplikasyon yüklüdür. Güya evrene mesaj gönderen bu program sayesinde, Kyle’ın her isteği hakikate dönüşecektir. Kyle artık beceriksizliğiyle nasıl baş edeceğini öğrenmiştir. Alaaddin’in sihirli lambası gibi olan U-niverse’te, durum güncelleyerek dileklerine kavuşmaya başlar. Önce ses kabiliyeti edinir. Ardından da kendisiyle uğraşan tayfayı alt ederek buz hokeyi takımının yeni kaptanı olur. Ancak Kyle, bütün bunları yaparken hakiki dostlarını bir kenara itmiştir. Üstelik her şeye kolayca ulaşabilmek, ona mutluluk getirmemiştir. Artık bir şeyleri toparlama vaktidir.

CİDDİ MESAJLAR HAVADA KALIYOR

“Durumunu Güncelle” komedi arasında ciddi şeyler de anlatmaya çalışan bir eser. Film “Hayatta her istediğine kavuşamazsın” mesajını biraz müzikal biraz da gençlik macerası içerisinde işliyor. Ancak basit ve kolaya kaçan bir komplo sunan filmin, bu mesajları havada kalıyor. Eserde tombul bir arkadaş, haylaz bir ekip, popüler bir kız gibi bu tarz filmlerin bütün klişeleri mevcut. Fakat orijinal şeyler bulmak zor. Filmde, propagandist bir şekilde vurgulanan “cinsiyetsizlik” mesajları da sırıtmakta. Buna rağmen kendi içerisinde akıcılığı olan “Durumunu Güncelle” belki seyir zevki verebilir. Ama bu eğlence lunaparkta da var!