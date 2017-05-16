Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kanal D ekranlarının ilgiyle izlenen yapımlarından 'İsimsizler'in dün akşam yayınlanan bölümünde 2011 yılında meydana gelen ve 34 vatandaşın ölümüyle sonuçlanan Uludere olayı işlendi.

34 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ...



Bombardımanda hayatını kaybeden 34 Kürt kökenli vatandaşın Irak'tan Türkiye'ye mazot ve sigara getirmek için PKK'nın kullandığı yol üzerinden geçen sivil vatandaşlar olduğu anlaşılmıştı. Daha sonra bu olayın FETÖ tarafından tezgahlanan bir organizasyon olduğu ortaya çıkmıştı.

İSİMSİZLER'DE YENİDEN CANLANDIRILDI



Reyting rekorları kıran 'İsimsizler'de de konunun bu boyutuna göndermede bulunuldu. Dizide yeniden canlandırılan Uludere olayı; Türkiye'de görevli Amerikan ajanı, PKK ve Adalet Bakanlığı'nda FETÖ ile ilişkili bürokratlar eliyle gerçekleştirildi.