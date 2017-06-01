Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Turizm alanında 2015’te Slovakya’dan 150 bin turistin Türkiye’yi ziyaret ettiğini ancak geçen yıl güvenlik endişelerinden dolayı bu sayının 67 bine düştüğünü dile getiren Üğdül, Slovakların Türkiye’yi çok sevdiğini, Türklere karşı herhangi bir ön yargı taşımadıklarını kaydetti. Büyükelçi Üğdül, Türkiye’den ise yıllık 4-5 bin civarında turistin ülkeyi ziyaret ettiğini kaydetti. Slovakya’da Türkiye’nin bu kadar tanınmasındaki en büyük faktörün son 10 yıldır yayınlanan Türk dizileri olduğuna dikkati çeken Üğdül “Özellikle kadınlar ve gençler, Türk dizilerine bayılıyor. Türkiye onlara cazip geliyor. Slovakların Türk dizilerine olan ilgileri Türkçeye de merakı tetikledi. Yılda 70 Slovak öğrenci, ülkedeki iki köklü ve tarihi üniversitede Türkçe öğreniyor” ifadelerini kullandı. İlk yayınlanan dizilerden “Binbir Gece”nin oyuncularının Slovakya’ya geldiğini anımsatan Üğdül, şu anda “Kara Sevda” ve “Aşk Yeniden” dizilerinin ülkenin en çok izlenen özel televizyon kanalında her gün yayınlandığını söyledi.