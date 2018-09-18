Ozan Güven, bıraktığı bıyığıyla objektif karşısına geçti ve yeni imajını instagram'da takipçilerinin beğenisine sundu.Bir süredir sahip olduğu sakallı imajından sıyrılmış olduğu görülen Güven'in, yeni görüntüsü üzerine çok sayıda yorum aldı. Ünlü oyuncunun bir takipçisi, "O bıyıklar lens mi" yorumunu yazdı.
Ozan Güven'in yeni imajı şaşırttı
18.09.2018 - 13:55 | Son Güncelleme: 18.09.2018 - 13:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Oyuncu Ozan Güven, sosyal medya hesabından bıyıklı fotoğrafını paylaştı.
Etiketler : Oyuncu Ozan Güven,magazin,
580919 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/580919.aspx
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