Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ozan Güven, bıraktığı bıyığıyla objektif karşısına geçti ve yeni imajını instagram'da takipçilerinin beğenisine sundu.Bir süredir sahip olduğu sakallı imajından sıyrılmış olduğu görülen Güven'in, yeni görüntüsü üzerine çok sayıda yorum aldı. Ünlü oyuncunun bir takipçisi, "O bıyıklar lens mi" yorumunu yazdı.