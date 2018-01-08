Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara’da gerçekleştirilen ve çok sayıda gazetecinin katıldığı törende, İhlas Medya çifte ödül kazandı. İhlas Haber Ajansı (İHA), "Yılın Özel Haber Ajansı", TGRT Haber'de yayınlanan yazarlarımız Fuat Uğur ve Cem Küçük’ün sunduğu “Medya Kritik” de "Yılın En Başarılı Sabah Haber Programı" ödülüne layık görüldü.



Ödülleri, İHA adına Yağmur Yıldız, Medya Kritik adına da Özkan Özcan aldı.



Törende ayrıca “Yılın En Başarılı Devlet Adamı” Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “En Başarılı Bakan” ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu seçildi.