Ankara’da gerçekleştirilen ve çok sayıda gazetecinin katıldığı törende, İhlas Medya çifte ödül kazandı. İhlas Haber Ajansı (İHA), "Yılın Özel Haber Ajansı", TGRT Haber'de yayınlanan yazarlarımız Fuat Uğur ve Cem Küçük’ün sunduğu “Medya Kritik” de "Yılın En Başarılı Sabah Haber Programı" ödülüne layık görüldü.
Ödülleri, İHA adına Yağmur Yıldız, Medya Kritik adına da Özkan Özcan aldı.
Törende ayrıca “Yılın En Başarılı Devlet Adamı” Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “En Başarılı Bakan” ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu seçildi.
İHA ve TGRT Haber’e 'Medya Oskarı' ödülü
08.01.2018 - 09:11 | Son Güncelleme: 08.01.2018 - 09:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yerli ve yabancı basın mensuplarından oluşan Dünya Gazeteciler Derneği'nin dalında başarılı olmuş kişi ve kuruluşları teşvik adına düzenlediği “2017 Medya Oskarları Ödül Töreni” dün akşam yapıldı.
Ankara’da gerçekleştirilen ve çok sayıda gazetecinin katıldığı törende, İhlas Medya çifte ödül kazandı. İhlas Haber Ajansı (İHA), "Yılın Özel Haber Ajansı", TGRT Haber'de yayınlanan yazarlarımız Fuat Uğur ve Cem Küçük’ün sunduğu “Medya Kritik” de "Yılın En Başarılı Sabah Haber Programı" ödülüne layık görüldü.
Etiketler : İhlas Medya,
534285 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/medya/534285.aspx
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