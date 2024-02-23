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    Ankara'da Yavaş mı Altınok mu önde? Cem Küçük, AK Parti'ye sunulan anketin sonuçlarını açıkladı

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Ankara, Seçim, Mansur Yavaş, Anket, Haber

    Medya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Yerel seçimlere hızla yaklaşıyor. Seçim yarışının kızıştığı Ankara'da Mansur Yavaş ve Turgut Altınok'un oy oranları merak konusu olmayı sürdürüyor. Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük, TGRT Haber ekranlarında AK Partiye sunulan son anket sonuçlarını açıkladı.

    Yerel seçimler hızla yaklaşırken başkent Ankara'da seçmenin nasıl bir karar vereceği merak ediliyor. Seçime ilişkin anket sonuçları bu konuda vatandaşların dikkatini çekiyor. Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük ve TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik Ankara'da yapılan son anket sonuçlarını değerlendirdi. Cem Küçük, AK Parti'ye sunulan anketin sonuçlarını açıkladı.

    ANKETLERDE KİM ÖNDE?

    TGRT Haber'de yayımlanan Medya Kritik programında Ankara'da yerel seçime ilişkin anket sonuçları masaya yatırıldı. "Ankara’da Başkanlık yarışında kim önde?" sorusuna Fatih Atik, "AK Parti’nin büyük projeleri henüz açıklanmadı. Gecikme Turgut Altınok’un aleyhine durum oluşturdu. Anketlerde Mansur Yavaş önde görünüyor. AK Parti Ankara’da beklenen çıkışı yapamadı." dedi.

    İYİ PARTİ SEÇMENİ NE YAPACAK?

    Programa katılan Kamuoyu Araştırmacısı Hilmi Daşdemir ise "İYİ Parti seçmeninin Yavaş'a oy verme potansiyeli yüksek. Ama İYİ Parti oyunu düşürecek ve göreceği son seçim olabilir. İYİ Parti Ordu'yu alabilir. Taban tutma potansiyeli var." dedi.

    Ankara'da Yavaş mı Altınok mu önde? Cem Küçük, AK Parti'ye sunulan anketin sonuçlarını açıkladı - 1. Resim

    AK PARTİ'YE SUNULAN ANKETİN SONUÇLARI

    Gazeteci Cem Küçük, programda AK Parti’ye sunulan anketin sonuçlarını açıkladı. "Benim elimde bir anket var. Bugün bir arkadaşım gönderdi. AK Parti'ye sunulan bir anket" diyen Gazeteci Cem Küçük'ün açıkladığına göre anket sonuçları şu şekilde:

    • Mansur Yavaş: 47
    • Turgut Altınok: 35
    • Cengiz Topel: 4
    • Diğer: 3
    • Kararsız: 10
    Düzenleyen:  - Medya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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