Kim Milyoner Olmak İster 7 Ocak Pazar günü yayınlanacak mı? Kim Milyoner Olmak İster bu hafta var mı?

5 Ocak 2024 22:04 - Güncelleme Tarihi: 5 Ocak 2024 22:04

Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu'nun üstlendiği bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster son olarak 31 Aralık 2023 Pazar günü yayınlandı. Programa Mazhar Alanson ve Fuat Güner ayrıca genç oyuncu Yasemin Sakallıoğlu katıldı. Seyircilere keyifli saatler geçiren programın diğer dizi ve programlar gibi bu hafta olup olmayacağı merak edildi.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 7 OCAK PAZAR GÜNÜ VAR MI?

2023 yılının son eğlenceli programını yapan Kim Milyoner Olmak İster tıpkı diğer program ve diziler gibi bu hafta yayımlanmaycak. Fragmanı dahil ekranlarda dönmeyen program 14 Ocak Pazar yayınlanacak. Kim Milyoner Olmak İster programının yerine Yıldızlar Bana Uzak dizisinin 2. bölümü yer alacak.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER BU HAFTA VAR MI?

Birçok yapım özellikle en çok izlenen Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Kardeşlerim ve Ömer gibi diziler 2024 yılının ilk haftasında yayın yapmadılar. Her yıl olduğu gibi. Ancak Kim Milyoner Olmak İster. 2023 yılına seyircilerini mutlu eden bir programla veda etti. Program 2024 yılınnda her Pazar yeniden ekranlara geleccek.