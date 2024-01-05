Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Kenan Işık uyandı mı? Kenan Işık kaç yıldır komada? Kenan Işık şuanda nerede?

    Oyuncu ve sunucu olarak hayatımıza giren Kenan Işık, bundan 10 yıl önce yaşadığı bir kaza sonrası komaya girdi. Akabinde Kenan Işık hakkında ortaya atılan her şey sır perdesi olarak kaldı. Peki, Kenan Işık uyandı mı? Kenan Işık kaç yıldır komada? Kenan Işık şuanda nerede?

    Kenan Işık uyandı mı? Kenan Işık kaç yıldır komada? Kenan Işık şuanda nerede?
    Medya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Şarkıcı Yusuf Güney, yaptığı bir açıklamayla Kenan Işık'ın astral boyutta olduğunu iddia etti. Yusuf Güney'in Kenan Işık hakkındaki açıklaması sosyal medyada büyük yankı uyardı. Öte yandan Kenan Işık'ın hayranları sağlık durumu hakkında arama motorunda araştırma yaptı. Uzun süredir Kenan Işık'ın sağlık durumu merak ediliyor. 

    KENAN IŞIK KAÇ YILDIR KOMDA?

    10 yıl önce spor salonunun saunasındayken düşerek beyin kanaması geçirdi. 4 saat süren bir ameliyatan sonra Kenan Işık, komaya alındı ve uzun süre komada kaldı. Ailesi Kenan Işık'ı medya gündeminden uzakta bir yere götürdüğü iddia edildi. Bundan 3 yıl önce ise ailesi gözlerini açtığını açıklamıştı. En yakın arkadaşı Ozan Zeybek ise "Yatan hastalarda genellikle yaralar çıkar, zayıflama olur. Ama Kenan Işık bıraktığımız gibi. Çok iyi bakılıyor. Böyle hafızalarda kaldığı gibi. Ailesi tarafından çok iyi bakılıyor" şeklinde açıklama yapmıştı. 

    Kenan Işık uyandı mı? Kenan Işık kaç yıldır komada? Kenan Işık şuanda nerede?

    KENAN IŞIK UYANDI MI?

    Sağlığının stabil olduğu düşünülen Kenan Işık'ın uyanıp uyanmadığı henüz kesinlikle açıklanmadı. Ailesi Kenan Işık sağlık durumu hakkında açıklama yapmaktan uzak duruyor. Ancak bundan bir yıl öncesinde açıklama yapan Kenan Işık'ın yakın arkadaşı Zeybek, sağlık durumunda çok büyük değişiklikler olmadığını ifade etmişti. Kenan Işık 10 yıldır hastanede tedavi görüyor. 

    Düzenleyen:  - Medya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Kenan Işık
    Haberler > Medya > Kenan Işık uyandı mı? Kenan Işık kaç yıldır komada? Kenan Işık şuanda nerede?
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Aşka Düşman dizisinin konusu nedir? Aşka Düşman dizi oyuncuları kimler? Aşka Düşman Dizisi nerede çekiliyor? - MedyaAşka Düşman dizisinin konusu nedir? Aşka Düşman dizi oyuncuları kimler? Aşka Düşman Dizisi nerede çekiliyor?2024 Masterchef birincisi kim oldu? Son 4 yarışmacı kalmıştı - Medya2024 Masterchef birincisi kim oldu? Son 4 yarışmacı kalmıştıMasterchef çeyrek final etabı başlıyor! İşte yeni bölümün yayınlanacağı tarih - MedyaMasterchef çeyrek final etabı başlıyor! İşte yeni bölümün yayınlanacağı tarihSerdar Ortaç'ın ayağı mı kesilecek? Serdar Ortaç'ın hastalığı ne? - MedyaSerdar Ortaç'ın ayağı mı kesilecek? Serdar Ortaç'ın hastalığı ne?2024 yılının ilk haftası neden diziler yok? 2024 yılında Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını ve Teşkilat gibi diziler devam edecek mi? - Medya2024 yılının ilk haftası neden diziler yok? 2024 yılında Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını ve Teşkilat gibi diziler devam edecek mi?Masterchef ilk ceketi kim giydi? BELLİ OLDU - MedyaMasterchef ilk ceketi kim giydi? BELLİ OLDUHazal Kaya yeni diziyle ekranlara geliyor - MedyaHazal Kaya yeni diziyle ekranlara geliyorKızıl Goncalar dizisine RTÜK incelemesi! Şikayetler kayıt altına alınıyor - MedyaKızıl Goncalar dizisine RTÜK incelemesi! Şikayetler kayıt altına alınıyorO Ses Türkiye 2024 Yılbaşı Özel kadrosu belli oldu! Jüri koltuğunda sürpriz isim… - MedyaO Ses Türkiye 2024 Yılbaşı Özel kadrosu belli oldu! Jüri koltuğunda sürpriz isim…Kızılcık Şerbeti 43. bölümüyle reytingleri alt üst etti - MedyaKızılcık Şerbeti 43. bölümüyle reytingleri alt üst etti
    Sonraki Haber Yükleniyor...