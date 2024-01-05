Kenan Işık uyandı mı? Kenan Işık kaç yıldır komada? Kenan Işık şuanda nerede?

5 Ocak 2024 19:24 - Güncelleme Tarihi: 5 Ocak 2024 20:04

Şarkıcı Yusuf Güney, yaptığı bir açıklamayla Kenan Işık'ın astral boyutta olduğunu iddia etti. Yusuf Güney'in Kenan Işık hakkındaki açıklaması sosyal medyada büyük yankı uyardı. Öte yandan Kenan Işık'ın hayranları sağlık durumu hakkında arama motorunda araştırma yaptı. Uzun süredir Kenan Işık'ın sağlık durumu merak ediliyor.

KENAN IŞIK KAÇ YILDIR KOMDA?

10 yıl önce spor salonunun saunasındayken düşerek beyin kanaması geçirdi. 4 saat süren bir ameliyatan sonra Kenan Işık, komaya alındı ve uzun süre komada kaldı. Ailesi Kenan Işık'ı medya gündeminden uzakta bir yere götürdüğü iddia edildi. Bundan 3 yıl önce ise ailesi gözlerini açtığını açıklamıştı. En yakın arkadaşı Ozan Zeybek ise "Yatan hastalarda genellikle yaralar çıkar, zayıflama olur. Ama Kenan Işık bıraktığımız gibi. Çok iyi bakılıyor. Böyle hafızalarda kaldığı gibi. Ailesi tarafından çok iyi bakılıyor" şeklinde açıklama yapmıştı.

KENAN IŞIK UYANDI MI?

Sağlığının stabil olduğu düşünülen Kenan Işık'ın uyanıp uyanmadığı henüz kesinlikle açıklanmadı. Ailesi Kenan Işık sağlık durumu hakkında açıklama yapmaktan uzak duruyor. Ancak bundan bir yıl öncesinde açıklama yapan Kenan Işık'ın yakın arkadaşı Zeybek, sağlık durumunda çok büyük değişiklikler olmadığını ifade etmişti. Kenan Işık 10 yıldır hastanede tedavi görüyor.