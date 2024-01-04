Aşka Düşman dizisinin konusu nedir? Aşka Düşman dizi oyuncuları kimler? Aşka Düşman Dizisi nerede çekiliyor?

4 Ocak 2024 22:09 - Güncelleme Tarihi: 4 Ocak 2024 22:10

Yönetmen koltuğunda Mesude Erarslan'ın Aşka Düşman dizisi ilk bölümüyle TV8 ekranlarında yayınlandıktan sonra merakla araştırıldı. Dizinin konusu seyirciler tarafındna en çok merak edilen oldu. 4 Ocak 2024 tarihinde saat 20:00'da izleyiciyle buluştu. İşte Aşka Düşman dizisi detayları...

AŞKA DÜŞMAN DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Babası olmadan sadece annesi tarafından yetiştirilen İnci’nin Uygar ile yaşadığı imkansız aşk hikayesi dram yüklü olacak. Üç kız kardeşlerden biri olan İnci'nin doktor Uygar yaşamak istediği aşkı ne evdekiler ne de kasabalı onaylamayacak. Özellikle sürkeli eşinden şiddet gören annesinin karşı çıkmasıyla dram yüklü sahneler yer alacak. Dizinin ismi de Aşka düşman olan Bahriye Şimşek'ten gelir. Bahriye Şimşek tam bir Anadolu kadınıdır. Hem çocuklarını hem de toprağını tek başına büyüttür. Eşi ve çevresindeki erkeklerden dolayı gördüğü sulüm nedeniyle erkeklerin, kadınların hayatındaki en büyük sınanma olduğuna inanır. Kendi gibi 3 kızı Feraset, Mahur ve İnci’yi de ”Aşka düşman” olarak büyütür. Ancak İnci bu oyunu bozar ve aşık olur.

AŞKA DÜŞMAN DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

(Bahriye) Nazan Kesal

(Doktor Uygar) Cem Yiğit Üzümoğlu

(İnci Neva) Buse Meral

(Neriman) Ebru Aykaç

(Mahur) Merve Nur

(İsmet) Bedia Ener

(Kenan) Barış Aytaç

(Feraset) Esra Ruşan

(Savcı)Bihter Dinçel

AŞKA DÜŞMAN DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

İstanbul'un Sarıyer, Beşiktaş, Beykoz ve Üsküdar gibi ilçelerinde çekiliyor. Kasaba ortamını anlatan yerler ağırlıkta olduğunda en çok Beykoz'da geçiyor.