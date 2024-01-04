Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Ayla Algan filmleri nelerdir? Ayla Algan hangi ödüllere layık görüldü?

    Türk sinemasının usta isimlerinden biri olan Ayla Algan vefat etti. Oyuncunun yer aldığı yapımlar merak konusu oldu. Peki Ayla Algan filmleri nelerdir? Ayla Algan hangi ödüllere layık görüldü?

    Ayla Algan filmleri nelerdir? Ayla Algan hangi ödüllere layık görüldü?
    Biyografi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    87 yaşında evinde geçirdiği beyin kanaması sonucu vefat eden Ayla Alga'nın yer aldığı projeler merak edildi. Bir çok ödül alan ve Türk sinema tarihinin yanı sıra tiyatro ve oyun yetiştirmeye kadar birçok alanda görevi olan Ayla Algan'ın yer aldığı film ve dizileri araştırdık. Girit göçmeni ailesi olan Ayla Algan Fransız lisesindne mezun olduktan sonra oyunculuk ve seslendirme üzerine eğitimler almış. 

    AYLA ALGAN'IN YER ALDIĞI FİLMLER

    Köstebekgiller Gölgenin Tılsımı - 2016
    Kurtlar Vadisi Pusu - 2015-2016
    Tut Sözünü - 2015
    O Hayat Benim - 2014
    Unutulmaz - 2010
    Yüreğine Sor - 2010
    Ezber - 2009
    Ayda - 2007
    Şöhret Okulu - 2007
    Binbir Gece - 2006
    Öteki Türkiye'de Bir Cumhurbaşkanı - 2004
    Patroniçe - 2004
    Ziyaret - 2004
    Arapsaçı - 2004
    Aliye - 2004
    Yadigar - 2004
    Metropol Kabusu - 2003
    Hızma - 2002
    Havada Bulut - 2002
    Biz Size Aşık Olduk - 2002
    O da Beni Seviyor - 2001
    Yıldız Tepe - 2000
    Hanım Ağa - 2000
    Üzgünüm Leyla - 2000
    Kurşun Kalem - 2000
    Harem Suare - 1999
    Şükran Büfe - 1999
    Sıdıka - 1997
    Ali (Sakın Arkana Bakma) - 1996
    Beşi Bir Yerde - 1996
    Doktora Bak Doktora - 1994
    Yaz Yağmuru - 1993
    Kız Kulesi Aşıkları (Hera ile Leandros) - 1993
    Seni Seviyorum Rosa - 1992
    Dört Mevsim İstanbul: İstanbul Bir Özlemdir - 1990
    Çil Horoz - 1987
    Eksik Etek - 1976
    Salak Bacılar - 1975
    Gölgedeki Adam - 1970
    Son Söz Benim - 1970
    Yılan Soyu - 1969
    Zilli Nazife - 1967
    Ah Güzel İstanbul - 1966
    Biraz Kül Biraz Duman - 1966
    Yıldız Tepe - 1965
    Serseri Aşık - 1965
    Karanlıkta Uyananlar - 1964

    Ayla Algan filmleri nelerdir? Ayla Algan hangi ödüllere layık görüldü?

    AYLA ALGAN'IN ALDIĞI ÖDÜLLER

    1965 Fizikçiler oyunundaki rolüyle "İlhan İskender Ödülü"
    1967 "Ah Güzel İstanbul" filmi ile San Remo Bordighera Film Şenliği-Gümüş Ağaç Ödülü
    1973 Bulgaristan-Altın Orfe Şarkı Yarışması İkincilik Ödülü
    1972 UNICEF Sanatçısı
    1974 Olimpia Birinciliği
    1977 Polonya-Sopot Festivali Pop Müzik Yarışması Birincilik Ödülü
    1978 Sopot Dünya Birinciliği; Şarkı-Yorum
    1996 Türkiye Yazarlar Birliği En İyi Oyuncu Ödülü.
    20. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri Çolpan İlhan Sanata Değer Katan Kadınlar
    2016: Altın Koza Film Festivali – Yaşam Boyu Onur Ödülü
    2022 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Tiyatro Alanı Ödülü

    Düzenleyen:  - Biyografi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Ayla Algan
    Haberler > Biyografi > Ayla Algan filmleri nelerdir? Ayla Algan hangi ödüllere layık görüldü?
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Ayla Algan öldü mü? Ayla Algan neden öldü? Ayla Algan kimdir? - BiyografiAyla Algan öldü mü? Ayla Algan neden öldü? Ayla Algan kimdir?Kekmundo Kerem Akyol kimdir? Kekmundo sosyal medyada neden eleştirildi? Kekmundo Zara markası bağlantısı - BiyografiKekmundo Kerem Akyol kimdir? Kekmundo sosyal medyada neden eleştirildi? Kekmundo Zara markası bağlantısıAJDA PEKKAN'IN ÇOCUĞU VAR MI? Ajda Pekkan kimdir, yaşı kaçtır aslen nereli? Ajda Pekkan'ın gerçek adı nedir? - BiyografiAJDA PEKKAN'IN ÇOCUĞU VAR MI? Ajda Pekkan kimdir, yaşı kaçtır aslen nereli? Ajda Pekkan'ın gerçek adı nedir?Kızılcık Şerbeti Rüzgar kimdir? Yiğit Kirazcı kaç yaşındadır, nasıl oyuncu oldu? - BiyografiKızılcık Şerbeti Rüzgar kimdir? Yiğit Kirazcı kaç yaşındadır, nasıl oyuncu oldu?Gülşen Yüksel kimdir? Gülşen Yüksek kiminle evli? Gülşen Yüksek Salt dolandırıcı mı? - BiyografiGülşen Yüksel kimdir? Gülşen Yüksek kiminle evli? Gülşen Yüksek Salt dolandırıcı mı?Teşkilat'ın Halit Başkanı Mesut Akusta ölümden mi döndü? Mesut Akusta kimdir kaç yaşında ve kiminle evli? - BiyografiTeşkilat'ın Halit Başkanı Mesut Akusta ölümden mi döndü? Mesut Akusta kimdir kaç yaşında ve kiminle evli?TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay kimdir, aslen nereli? Ergün Atalay neden gündem oldu? - BiyografiTÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay kimdir, aslen nereli? Ergün Atalay neden gündem oldu?Kuş Uçuşu'nun Lale Kıran'ı Birce Akalay kimdir? Yaşı kaç? Aslen nereli? - BiyografiKuş Uçuşu'nun Lale Kıran'ı Birce Akalay kimdir? Yaşı kaç? Aslen nereli?Kendi Düşen Ağlamaz'ın Alize'si kimdir? Eylül Tumbar kaç yaşında aslen nereli? - BiyografiKendi Düşen Ağlamaz'ın Alize'si kimdir? Eylül Tumbar kaç yaşında aslen nereli?Masterchef All Star'ın yeni şefi Soner Kesgin kim? Nerelerde aşçılık yaptı? - BiyografiMasterchef All Star'ın yeni şefi Soner Kesgin kim? Nerelerde aşçılık yaptı?
    Sonraki Haber Yükleniyor...