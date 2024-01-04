Ayla Algan filmleri nelerdir? Ayla Algan hangi ödüllere layık görüldü?

4 Ocak 2024 21:54 - Güncelleme Tarihi: 4 Ocak 2024 21:55

87 yaşında evinde geçirdiği beyin kanaması sonucu vefat eden Ayla Alga'nın yer aldığı projeler merak edildi. Bir çok ödül alan ve Türk sinema tarihinin yanı sıra tiyatro ve oyun yetiştirmeye kadar birçok alanda görevi olan Ayla Algan'ın yer aldığı film ve dizileri araştırdık. Girit göçmeni ailesi olan Ayla Algan Fransız lisesindne mezun olduktan sonra oyunculuk ve seslendirme üzerine eğitimler almış.

AYLA ALGAN'IN YER ALDIĞI FİLMLER

Köstebekgiller Gölgenin Tılsımı - 2016

Kurtlar Vadisi Pusu - 2015-2016

Tut Sözünü - 2015

O Hayat Benim - 2014

Unutulmaz - 2010

Yüreğine Sor - 2010

Ezber - 2009

Ayda - 2007

Şöhret Okulu - 2007

Binbir Gece - 2006

Öteki Türkiye'de Bir Cumhurbaşkanı - 2004

Patroniçe - 2004

Ziyaret - 2004

Arapsaçı - 2004

Aliye - 2004

Yadigar - 2004

Metropol Kabusu - 2003

Hızma - 2002

Havada Bulut - 2002

Biz Size Aşık Olduk - 2002

O da Beni Seviyor - 2001

Yıldız Tepe - 2000

Hanım Ağa - 2000

Üzgünüm Leyla - 2000

Kurşun Kalem - 2000

Harem Suare - 1999

Şükran Büfe - 1999

Sıdıka - 1997

Ali (Sakın Arkana Bakma) - 1996

Beşi Bir Yerde - 1996

Doktora Bak Doktora - 1994

Yaz Yağmuru - 1993

Kız Kulesi Aşıkları (Hera ile Leandros) - 1993

Seni Seviyorum Rosa - 1992

Dört Mevsim İstanbul: İstanbul Bir Özlemdir - 1990

Çil Horoz - 1987

Eksik Etek - 1976

Salak Bacılar - 1975

Gölgedeki Adam - 1970

Son Söz Benim - 1970

Yılan Soyu - 1969

Zilli Nazife - 1967

Ah Güzel İstanbul - 1966

Biraz Kül Biraz Duman - 1966

Yıldız Tepe - 1965

Serseri Aşık - 1965

Karanlıkta Uyananlar - 1964

AYLA ALGAN'IN ALDIĞI ÖDÜLLER

1965 Fizikçiler oyunundaki rolüyle "İlhan İskender Ödülü"

1967 "Ah Güzel İstanbul" filmi ile San Remo Bordighera Film Şenliği-Gümüş Ağaç Ödülü

1973 Bulgaristan-Altın Orfe Şarkı Yarışması İkincilik Ödülü

1972 UNICEF Sanatçısı

1974 Olimpia Birinciliği

1977 Polonya-Sopot Festivali Pop Müzik Yarışması Birincilik Ödülü

1978 Sopot Dünya Birinciliği; Şarkı-Yorum

1996 Türkiye Yazarlar Birliği En İyi Oyuncu Ödülü.

20. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri Çolpan İlhan Sanata Değer Katan Kadınlar

2016: Altın Koza Film Festivali – Yaşam Boyu Onur Ödülü

2022 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Tiyatro Alanı Ödülü