Ayla Algan filmleri nelerdir? Ayla Algan hangi ödüllere layık görüldü?
Türk sinemasının usta isimlerinden biri olan Ayla Algan vefat etti. Oyuncunun yer aldığı yapımlar merak konusu oldu. Peki Ayla Algan filmleri nelerdir? Ayla Algan hangi ödüllere layık görüldü?
87 yaşında evinde geçirdiği beyin kanaması sonucu vefat eden Ayla Alga'nın yer aldığı projeler merak edildi. Bir çok ödül alan ve Türk sinema tarihinin yanı sıra tiyatro ve oyun yetiştirmeye kadar birçok alanda görevi olan Ayla Algan'ın yer aldığı film ve dizileri araştırdık. Girit göçmeni ailesi olan Ayla Algan Fransız lisesindne mezun olduktan sonra oyunculuk ve seslendirme üzerine eğitimler almış.
AYLA ALGAN'IN YER ALDIĞI FİLMLER
Köstebekgiller Gölgenin Tılsımı - 2016
Kurtlar Vadisi Pusu - 2015-2016
Tut Sözünü - 2015
O Hayat Benim - 2014
Unutulmaz - 2010
Yüreğine Sor - 2010
Ezber - 2009
Ayda - 2007
Şöhret Okulu - 2007
Binbir Gece - 2006
Öteki Türkiye'de Bir Cumhurbaşkanı - 2004
Patroniçe - 2004
Ziyaret - 2004
Arapsaçı - 2004
Aliye - 2004
Yadigar - 2004
Metropol Kabusu - 2003
Hızma - 2002
Havada Bulut - 2002
Biz Size Aşık Olduk - 2002
O da Beni Seviyor - 2001
Yıldız Tepe - 2000
Hanım Ağa - 2000
Üzgünüm Leyla - 2000
Kurşun Kalem - 2000
Harem Suare - 1999
Şükran Büfe - 1999
Sıdıka - 1997
Ali (Sakın Arkana Bakma) - 1996
Beşi Bir Yerde - 1996
Doktora Bak Doktora - 1994
Yaz Yağmuru - 1993
Kız Kulesi Aşıkları (Hera ile Leandros) - 1993
Seni Seviyorum Rosa - 1992
Dört Mevsim İstanbul: İstanbul Bir Özlemdir - 1990
Çil Horoz - 1987
Eksik Etek - 1976
Salak Bacılar - 1975
Gölgedeki Adam - 1970
Son Söz Benim - 1970
Yılan Soyu - 1969
Zilli Nazife - 1967
Ah Güzel İstanbul - 1966
Biraz Kül Biraz Duman - 1966
Yıldız Tepe - 1965
Serseri Aşık - 1965
Karanlıkta Uyananlar - 1964
AYLA ALGAN'IN ALDIĞI ÖDÜLLER
1965 Fizikçiler oyunundaki rolüyle "İlhan İskender Ödülü"
1967 "Ah Güzel İstanbul" filmi ile San Remo Bordighera Film Şenliği-Gümüş Ağaç Ödülü
1973 Bulgaristan-Altın Orfe Şarkı Yarışması İkincilik Ödülü
1972 UNICEF Sanatçısı
1974 Olimpia Birinciliği
1977 Polonya-Sopot Festivali Pop Müzik Yarışması Birincilik Ödülü
1978 Sopot Dünya Birinciliği; Şarkı-Yorum
1996 Türkiye Yazarlar Birliği En İyi Oyuncu Ödülü.
20. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri Çolpan İlhan Sanata Değer Katan Kadınlar
2016: Altın Koza Film Festivali – Yaşam Boyu Onur Ödülü
2022 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Tiyatro Alanı Ödülü
Kaynak: Türkiye Gazetesi