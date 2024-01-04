Ayla Algan öldü mü? Ayla Algan neden öldü? Ayla Algan kimdir?

4 Ocak 2024 21:04 - Güncelleme Tarihi: 4 Ocak 2024 21:56

2022'de Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü'ne layık görülen Türk sinema tarihinin ve yakın Türk film dizilerine de ışık tutan Ayla Algan vefat etti. 87 yaşındaki usta oyuncu Ayla Algan geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybettiği bildirildi. Sadri Alışık ile oynadığı 1981 yapımı "Ah Güzel İstanbul" filmiyle hafızalarda ve gönüllerde yer edinmişti.

AYLA ALGAN NEDEN ÖLDÜ?

Evinde geçirdiği ani beyin kanaması sonucu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Vefat haberini kızı Sevi Algan duyurdu. Beklan Algan ile evliydi.

AYLA ALGAN KİMDİR?

29 Ekim 1937 yılında İstanbul'da doğdu. Ayla Kasman olarak Türk Sinemasına girse de Beklan Algan ile evliliği sonrası Ayla Algan'la hafızalara kazındı. Bu evlilikten Sevi Algan adında bir kızı var. Ayla Algan, Yunus Emre'nin şiirlerini Almanca, Fransızca, İngilizce olarak şiirli-şarkılı okuyarak Yunus Emre'yi dünyada tanıtan nadir insanlardan biri. Kadın olarak Hamlet'i oynayan dünyadaki sayılı kadın oyuncu. 2015-2016 sezonunda Kurtlar Vadisi Pusu adlı dizide "Anadolu Selçuklu" karakterini canlandırmıştır. Aynı zamanda Oyuncu koçluğu da yapan Ayla Algan, Muhteşem Yüzyıl televizyon dizisi boyunca Halit Ergenç'e oyuncu koçluğu yaptı. Tiyatroya Muhsin Ertuğrul'la başladı onun istifası ardındna o da tiyatroya ara verdi. Girit göçmeni bir aileden gelen Ayla, babası tüccar annesi ressamdır. Fransız lisesinde eğitim gördü. Birçok ödüle layık görülen başarılara projelere imza attı.