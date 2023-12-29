Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Serdar Ortaç'ın ayağı mı kesilecek? Serdar Ortaç'ın hastalığı ne?

    Serdar Ortaç'ın ayağı mı kesilecek? Serdar Ortaç'ın hastalığı ne? soruları hayranları tarafından aratılıyor. Serdar Ortaç'ın geçtiğimiz gün paylaştığı fotoğraf sonrası açıklama yaptı. Hayranlarını korkutan o açıklama herkesi şaşırttı. Peki Serdar Ortaç hasta mıydı? Serdar Ortaç neden gündem oldu? | Detaylar...

    Serdar Ortaç&#039;ın ayağı mı kesilecek? Serdar Ortaç&#039;ın hastalığı ne?
    Medya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Geçtiğimiz gün bir mekan çıkışı gazetecilerle sohbet eden Serdar Ortaç hastalığının nüksettiğini belirtti. Bir kuaförde paylaşım yaparak tepki çeken Serdar Ortaç, hastalığı sürecinde yaşadığı zorluğu anlatarak " Kimse kimsenin derdini bilmiyor" dedi. Daha sonra ekledi hastalığının artığını ve belki de ayağının kesileceğini söyledi. Hayranları Serdar Ortaç'ın yaşadığı hastalığı merak etti. Serdar Ortaç, yaklaşık 10 yıldır MS hastasıdır. Peki, gerçekten Serdar  Ortaç'ın ayağı kesilecek mi? 

    SERDAR ORTAÇ'IN AYAĞI KESİLECEK Mİ?

    Kozyatağı'nda bir güzellik merkezinde kişisel bakım yaptıran Serdar Ortaç o anları paylaştı. Tepkilere neden olan Ortaç daha sonra farklı bir mekanda görüntülendi. Son yıllarda depresyonda olan Serdar Ortaç, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. MS hastalığının şiddetinin artığını belirtti. Üç atak geçiren Ortaç, sağlık durumuyla ilgili şunları söyledi: "Tek başıma ayakkabımı çıkarırken bile zorlanıyorum, bu hastalığın tedavisi yok. Üç atak geçirdim, dördüncü atak gelirse tehlikeli bir durum olur. Ayağımı kaybetme riskim var. Bakalım, inşallah bir şey olmaz." Bu sözleri sonrası hayranları sosyal medyadan Ortaç'a destek verdi. 

    Serdar Ortaç'ın ayağı mı kesilecek? Serdar Ortaç'ın hastalığı ne?

    SERDAR ORTAÇ'IN MS HASTALIĞI NEDİR?

    Kronik bir hastalık olan MS'nin açılımı, Multiple Skleroz'dir. Bağışıklık sistemindeki protein fazlalığı vğcuda özellikle beyne ve sinir sistemine saldırması nedeniyle yaşanır. Duyu ve denge sorunlarını beraberinde getiterek kişide geçici bellek kaybına yol açar. Görme oranı azalır. Sinir sistemindeki hasar arttıça biriken bölgelerde kesilme meydana gelebilir. Bunun yanı sıra kısmı felç ve inmeye neden olur. 

    Düzenleyen:  - Medya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Serdar OrtaçSerdar Ortaç Hastalığı
    Haberler > Medya > Serdar Ortaç'ın ayağı mı kesilecek? Serdar Ortaç'ın hastalığı ne?
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    2024 yılının ilk haftası neden diziler yok? 2024 yılında Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını ve Teşkilat gibi diziler devam edecek mi? - Medya2024 yılının ilk haftası neden diziler yok? 2024 yılında Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını ve Teşkilat gibi diziler devam edecek mi?Masterchef ilk ceketi kim giydi? BELLİ OLDU - MedyaMasterchef ilk ceketi kim giydi? BELLİ OLDUHazal Kaya yeni diziyle ekranlara geliyor - MedyaHazal Kaya yeni diziyle ekranlara geliyorKızıl Goncalar dizisine RTÜK incelemesi! Şikayetler kayıt altına alınıyor - MedyaKızıl Goncalar dizisine RTÜK incelemesi! Şikayetler kayıt altına alınıyorO Ses Türkiye 2024 Yılbaşı Özel kadrosu belli oldu! Jüri koltuğunda sürpriz isim… - MedyaO Ses Türkiye 2024 Yılbaşı Özel kadrosu belli oldu! Jüri koltuğunda sürpriz isim…Kızılcık Şerbeti 43. bölümüyle reytingleri alt üst etti - MedyaKızılcık Şerbeti 43. bölümüyle reytingleri alt üst ettiMasterchef'in bu akşamki bölümü nerede çekildi? - MedyaMasterchef'in bu akşamki bölümü nerede çekildi?Kuş Uçuşu 2 dizisinin galası yapıldı - MedyaKuş Uçuşu 2 dizisinin galası yapıldıKuruluş Osman Nilüfer Hatun'u (Holofira) Ecem Sena Bayır kimdir? Aslen nereli? Kaç Yaşında? - MedyaKuruluş Osman Nilüfer Hatun'u (Holofira) Ecem Sena Bayır kimdir? Aslen nereli? Kaç Yaşında?Kuruluş Osman'ın Bayırdır Bey'i Deniz Hamzaoğlu kimdir? Deniz Hamzaoğlu kimin oğlu? - MedyaKuruluş Osman'ın Bayırdır Bey'i Deniz Hamzaoğlu kimdir? Deniz Hamzaoğlu kimin oğlu?
    Sonraki Haber Yükleniyor...