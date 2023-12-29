Serdar Ortaç'ın ayağı mı kesilecek? Serdar Ortaç'ın hastalığı ne?

29 Aralık 2023 21:13 - Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2023 21:13

Geçtiğimiz gün bir mekan çıkışı gazetecilerle sohbet eden Serdar Ortaç hastalığının nüksettiğini belirtti. Bir kuaförde paylaşım yaparak tepki çeken Serdar Ortaç, hastalığı sürecinde yaşadığı zorluğu anlatarak " Kimse kimsenin derdini bilmiyor" dedi. Daha sonra ekledi hastalığının artığını ve belki de ayağının kesileceğini söyledi. Hayranları Serdar Ortaç'ın yaşadığı hastalığı merak etti. Serdar Ortaç, yaklaşık 10 yıldır MS hastasıdır. Peki, gerçekten Serdar Ortaç'ın ayağı kesilecek mi?

SERDAR ORTAÇ'IN AYAĞI KESİLECEK Mİ?

Kozyatağı'nda bir güzellik merkezinde kişisel bakım yaptıran Serdar Ortaç o anları paylaştı. Tepkilere neden olan Ortaç daha sonra farklı bir mekanda görüntülendi. Son yıllarda depresyonda olan Serdar Ortaç, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. MS hastalığının şiddetinin artığını belirtti. Üç atak geçiren Ortaç, sağlık durumuyla ilgili şunları söyledi: "Tek başıma ayakkabımı çıkarırken bile zorlanıyorum, bu hastalığın tedavisi yok. Üç atak geçirdim, dördüncü atak gelirse tehlikeli bir durum olur. Ayağımı kaybetme riskim var. Bakalım, inşallah bir şey olmaz." Bu sözleri sonrası hayranları sosyal medyadan Ortaç'a destek verdi.

SERDAR ORTAÇ'IN MS HASTALIĞI NEDİR?

Kronik bir hastalık olan MS'nin açılımı, Multiple Skleroz'dir. Bağışıklık sistemindeki protein fazlalığı vğcuda özellikle beyne ve sinir sistemine saldırması nedeniyle yaşanır. Duyu ve denge sorunlarını beraberinde getiterek kişide geçici bellek kaybına yol açar. Görme oranı azalır. Sinir sistemindeki hasar arttıça biriken bölgelerde kesilme meydana gelebilir. Bunun yanı sıra kısmı felç ve inmeye neden olur.