23 Aralık 2023 16:20 - Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2023 16:39

‘Genco’ , ‘Aşk-ı Memnu’ , ‘Adını Feriha Koydum’ gibi dizilerde önemli roller üstlenen Hazal Kaya’nın yeni projesi netleşti. Sevilen oyuncu, Alperen Duymaz ile birlikte “Alı-Kara” isimli yapımda rol alacak.

ALPEREN DUYMAZ İLE AYNI DİZİDE

Alperen Duymaz “Ego” dizisinin ardından Karga Seven Pictures’la el sıkışmıştı. “Alı-Kara” adlı polisiye aşk hikâyesinde başrolü oynayacağı öğrenilen oyuncunun partnerinin Hazal Kaya olacağı ortaya çıktı. Kanal görüşmeleri de devam eden dizinin sete çıkış tarihi henüz belli olmadı.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, senaryoyu çok beğenen iki oyuncu dizinin kanalı belli olana kadar dijital ve film projelerini değerlendirmeye alacak. Merakla beklenen “Alı-Kara” dizisinin yönetmen koltuğunda Deniz Yorulmazer oturacak. Dizinin senaryosunu unutulmaz işlere imza atan Eylem Canpolat kaleme alıyor.

“Alı-Kara” oyuncuları arasında erkek başrol olarak yer alacak Alperen Duymaz, Tatlı Küçük Yalancılar adlı diziyle oyunculuğa adım attı. Daha sonra Acı Aşk ve Bodrum Masalı ile kariyerine devam etti. Daha sonra ise 2018 yılında Direniş Karatay adlı filmde, aynı yıl içinde Çukur adlı dizide görev aldı. 2019 yılında Çarpışma, 2020’de Zemheri, 2021’de Son Yaz’da oynadı. Son olarak ise EFO dizisinde ‘Erhan Yıldırım’ rolünü üstlendi.

“Alı-Kara” oyuncuları arasında kadın başrol olarak yer alacak Hazal Kaya ise 2006 yılında Acemi Cadı dizisinde konuk oyuncu olarak yer aldı. 2007’de ilk defa başrol olarak Genco dizisinde oynadı. 2088-2010 yılları arasında Aşk-ı Memnu dizisinde Nilay karakterini üstlendi. Daha sonra ise Adını Feriha Koydum, Bizim Hikaye gibi dizilerde rol aldı. Ayrıca Çalgı Çengi, Bu Son Olsun, Mavi Dalga, İtirazım Var gibi sinema filmlerinde de önemli görevler üstlendi.