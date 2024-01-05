Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu tutuklandı mı? Talu çifti hangi cezaevine götürüldüler?

5 Ocak 2024 20:36 - Güncelleme Tarihi: 5 Ocak 2024 21:20

Gürcistan'dan Sabiha Gökçen Havalimanına gelen Kıvanç Talu ve Beril Talu Asayiş Şube Müdürlüğü'nün yürüttüğü operasyonla kıskıvrak yakalandılar. Arkadaşlarını 150 milyon lira dolandırıp ortadan kaybolan Talu çifti Var Böyle Tipler hesabıyla ünlenmişlerdi. Önce hastaneye sonra savcılığa götürülen çift hakkında tutuklanma kararı verildiği iddia edildi.

KIVANÇ TALU VE BERİL TALU TUTUKLANDI MI?

Son günlerde sosyal medya üzerinden artan dolandırıcılık kara para aklama ve vergi kaçırma skandallarına bir yenisini ekleyen Kıvaç Talu ve eşi Beril Talu ise yakın çevrelerini dolandırdılar. 150 milyon lira alıp Gürcistan'a kaçan çift dönüş yolunda yakalandı. Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Son olarka çiftin tutuklandığı ortaya çıktı.

TALU ÇİFTİNİN İFADESİ! HANGİ CEZAEVİNE GÖTÜRÜLDÜLER?

Dolandırıcılık Büro Amirliğinde işlemleri yapılan Kıvanç Talu ve Beril Talu'nun alınan ifadelerinde suçlamaları kabul etmedikleri ortaya çıktı. 150 milyon liralık vurgun yaptıkları iddialarını kabul etmeyen şüphelilerin "Biz onlardan borç para aldık. Asıl onlar tefecilik yaptılar. Asıl suçlu onlar" sözleri kayda geçti. Çiftin hangi cezaevlerine götürüldüğü ise henğz açıklanmadı.

KIVANÇ TALU KİMDİR?

1988 yılında Ankara'da dünyaya gelen Kıvanç Talu, Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ni mezunu oldu. Var Böyle Tipler adlı programla fenomen hale gelen Talu, 2015 yılında sosyal medada tanın biri haline geldi. Ancak özncesinde reklam metin yazarlığı yapıyordu.

BERİL TALU KİMDİR?

1991 yılında İstanbul’da doğdu. Ardından okul için İzmir'e gitti. İzmir Özel Türk Koleji'nde lise eğitimini tamamladıktan sonra yeniden İstanbul'a geldi. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden okudu. Mezun olduktan sonra reklam ajanslarında metin yazarlığı yaptı.