2024 yılının ilk haftası neden diziler yok? 2024 yılında Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını ve Teşkilat gibi diziler devam edecek mi?

28 Aralık 2023 19:44 - Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2023 19:44

Her yıl olduğu gibi bu yılda vataandaşlar 2024 yılında dizilerin olup olmayacağını araştırdı. Özellikle izlenme rekoru kıran diziler arasında yer alan Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti ve Teşkilat gibi dizilerin fragmanları yer almadı. Bunun üzerine araştırma yapan vatandaşlar aslında her yıl yapılan uygulamanın yapıldığını fark etti. Diziler yerine kanallar daha çnceden çekilmiş Yeni yıl program bantlarını yayınlayacak. Burada hem oyunculara hem de çalışanlara izin verilecek. 2024 yılının ilk haftası hiç bir dizi ekranlar da yer almayacak mı? 2024 yılında Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını ve Teşkilat gibi diziler devam edecek mi? sorular araştırıldı.

2024 YILININ İLK HAFTASI NEDEN DİZİLER YOK?

Çekim ekipleri her yıl yeni yıla girmeden önce dizileri bir haftalık askıya alır. Bu oyuncuların ve çekim ekiplerinin dinlenmesi için alınan bir karar. Sadece diziler değil tüm projeler programlar bu hafta askıya alınacak. Onun yerine filmler ve önceden kaydedilmiş bant programlar yer alacak. Dizlerin bu yüzden o haftaki ve ondan sonraki fragmanları yayınlanmayacak. Bazı izleyiciler dizilerin 2024 yılında devamı olup olmayacağını araştırdı. Bu konu da ise her dizi aslında 2024 yılının ilk haftasından sonra devam edecek. Henüz diziler için herhangi bir açıklama yapılmadı. Diziler 1 Ocak ve 7 Ocak arası yayınlanmayacak. Bu kurallara en çok izlenen Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını ve Teşkilat gibi dizilerde dahil. Seyirciler bu hafta kanallarda sadec bant yayın izleyecek.