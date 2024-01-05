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    Masterchef'te yarı finale kalanlar kimler? Masterchef’te yarı finale yükselenler!

    Masterchef’te kimler kaldı, yarı finale yükselenler kimler? | Masterchef’te adım adım finale gidiliyor. Artık yarı final aşamasına geçilmek üzere. Peki, Masterchef'te yarı finale kalanlar kimler? Masterchef’te kalan yarışmacılar merak ediliyor. İşte Masterchef’te yarı finale yükselenler!

    Masterchef&#039;te yarı finale kalanlar kimler? Masterchef’te yarı finale yükselenler!
    Medya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Masterchef’te yarı finale kalanlar kimler oldu? Masterchef’te adım adım finale gidiliyor. Artık yarı final aşamasına geçilmek üzere. Peki, Masterchef’te sona kalanlar kimler? Detaylar…

    MASTERCHEF’TE YARI FİNALE KALANLAR

    Masterchef’te çeyrek finale kalan isimler Tahsin, Hasan, Barbaros ve Esra oldu. Bu 4 yarışmacıdan biri bu akşam Masterchef’e veda edecek ve 3 kişi Masterchef’te yarı finale yükselecek.

    MASTERCHEF’TE EN SON KİM ELENDİ?

    Masterchef’te son eleme turunda yarışmacıların aldıkları puanlar şu şekildeydi:

    • Tahsin: 59
    • Hasan: 56
    • Barbaros: 55,5
    • Esra: 55,5
    • Sergen: 55

    Sergen’in elenmesi ile birlikte Masterchef’te şu an kalan yarışmacılar Tahsin, Hasan, Barbaros ve Esra oldu.

    Masterchef'te yarı finale kalanlar kimler? Masterchef’te yarı finale yükselenler!

    MASTERCHEF FİNALİ NE ZAMAN?

    Masterchef’te final 7 Ocak 2024 Pazar günü yapılacak. Finale kalan 2 yarışmacıdan biri bu senenin Masterchef şampiyonu olacak.

    Düzenleyen:  - Medya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Masterchef Türkiye
    Haberler > Medya > Masterchef'te yarı finale kalanlar kimler? Masterchef’te yarı finale yükselenler!
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