Masterchef'te yarı finale kalanlar kimler? Masterchef’te yarı finale yükselenler!

5 Ocak 2024 22:03 - Güncelleme Tarihi: 5 Ocak 2024 22:03

Masterchef’te yarı finale kalanlar kimler oldu? Masterchef’te adım adım finale gidiliyor. Artık yarı final aşamasına geçilmek üzere. Peki, Masterchef’te sona kalanlar kimler? Detaylar…

MASTERCHEF’TE YARI FİNALE KALANLAR

Masterchef’te çeyrek finale kalan isimler Tahsin, Hasan, Barbaros ve Esra oldu. Bu 4 yarışmacıdan biri bu akşam Masterchef’e veda edecek ve 3 kişi Masterchef’te yarı finale yükselecek.

MASTERCHEF’TE EN SON KİM ELENDİ?

Masterchef’te son eleme turunda yarışmacıların aldıkları puanlar şu şekildeydi:

Tahsin: 59

Hasan: 56

Barbaros: 55,5

Esra: 55,5

Sergen: 55

Sergen’in elenmesi ile birlikte Masterchef’te şu an kalan yarışmacılar Tahsin, Hasan, Barbaros ve Esra oldu.

MASTERCHEF FİNALİ NE ZAMAN?

Masterchef’te final 7 Ocak 2024 Pazar günü yapılacak. Finale kalan 2 yarışmacıdan biri bu senenin Masterchef şampiyonu olacak.