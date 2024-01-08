Survivor nerede çekiliyor 2024? Survivor çekimleri nerede hangi adada yapılıyor, Dominik’te mi Panama’da mı?

8 Ocak 2024 15:10 - Güncelleme Tarihi: 8 Ocak 2024 15:13

Survivor nerede çekilmektedir 2024? Survivor çekimlerinin yapıldığı yer izleyiciler tarafından merak ediliyor. İki farklı takımın yer aldığı adada Survivor çekimleri nerede yapılıyor araştırılıyor. İşte detaylar…

SURVİVOR NEREDE ÇEKİLİYOR 2024?

Heyecan dolu anların yaşandığı, kıyasıya mücadelelerin yer aldığı Survivor All Star 2024 sezonu çekimleri başladı. Survivor çekimleri Dominik’te yapılıyor.

YILLARA GÖRE SURVİVOR ÇEKİMLERİ NEREDE YAPILDI?

2005 - Palau

2006 - Panama

2007 - Panama

2010 - Filipinler

2011 - Dominik Cumhuriyeti

2012 - Dominik Cumhuriyeti

2013 - Dominik Cumhuriyeti

2014 - Dominik Cumhuriyeti

2015 - Dominik Cumhuriyeti

2016 - Dominik Cumhuriyeti

2017 - Dominik Cumhuriyeti

2018 - Dominik Cumhuriyeti

2019 - Dominik Cumhuriyeti

2020 - Dominik Cumhuriyeti

2021 - Dominik Cumhuriyeti

2022 - Dominik Cumhuriyeti

2023 - Dominik Cumhuriyeti

2024 - Dominik Cumhuriyeti

DOMİNİK ADASI NEREDE?

Dominik adası, Karayip Denizi'nde yer alan Hispanyola adasının doğusunda yer alan bir ada ülkesidir. Adanın batısında Haiti, kuzeyinde Kuzey Atlantik Okyanusu, güneyinde Karayip Denizi bulunur. Dominik Cumhuriyeti, adanın yaklaşık %67'sini kaplar.

Dominik Cumhuriyeti'nin coğrafi konumu aşağıdaki şekildedir:

Enlem: 18°00' Kuzey

Boylam: 70°30' Batı

Dominik Cumhuriyeti'nin başkenti Santo Domingo'dur. Diğer önemli şehirleri arasında Santiago de los Caballeros, Puerto Plata, La Romana ve Punta Cana bulunur.

Dominik Cumhuriyeti, tropikal iklime sahiptir. Yazları sıcak ve nemli, kışları ise ılıman geçer. Ülkenin ortalama sıcaklığı 25°C'dir.

Dominik Cumhuriyeti, doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile önemli bir turizm merkezidir. Ülkede yıl boyunca çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir.

Dominik Cumhuriyeti'ne Türkiye'den direkt uçuşlar mevcuttur. İstanbul Havalimanı'ndan kalkan uçuşlar yaklaşık 10 saat sürmektedir.