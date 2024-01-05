Masterchef’te kim elendi? 5 Ocak Masterchef’te elenen yarışmacı kim oldu?

5 Ocak 2024 21:57 - Güncelleme Tarihi: 5 Ocak 2024 21:59

Masterchef’te kim elendi, elenen yarışmacı kim oldu? Masterchef’te bu akşam çeyrek final heyecanı yaşanıyor. Bir yarışmacı bu akşam eleniyor. Peki, Masterchef’te bu akşam kim elendi? Ayrıntılar haberimizde…

MASTERCHEF’TE KİM ELENDİ?

Masterchef’te bu akşam 4 yarışmacıdan biri yarışmaya veda edecek. Son 4’e kalan yarışmacılardan Tahsin, Hasan, Barbaros ve Esra’dan biri bu gece elenecek. Peki, Masterchef’te kim elenecek?

Masterchef’te elenen isim henüz belli olmadı. Belli olduğunda haberimiz güncellenecektir. Masterchef’te son eleme turunda yarışmacıların aldıkları puanlar şu şekildeydi:

Tahsin: 59

Hasan: 56

Barbaros: 55,5

Esra: 55,5

Sergen: 55

Sergen’in elenmesi ile birlikte Masterchef’te şu an kalan yarışmacılar Tahsin, Hasan, Barbaros ve Esra oldu.

MASTERCHEF FİNALİ NE ZAMAN?

Masterchef’te final 7 Ocak 2024 Pazar günü yapılacak. Finale kalan 2 yarışmacıdan biri bu senenin Masterchef şampiyonu olacak.