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    Hande Erçel'in dizisi Bambaşka Biri'nin günü mü değişti? Bambaşka Biri dizisi final mi yaptı?

    FOX TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Bambaşka Biri adlı dizi istenilen reytingleri yakalayamadı. Bir kaç haftadır yayınlanmayan dizi hakkında seyircileri araştırma yaptı. Peki, Hande Erçel'in dizisi Bambaşka Biri'nin günü mü değişti? Bambaşka Biri dizisi final mi yaptı?

    Hande Erçel&#039;in dizisi Bambaşka Biri&#039;nin günü mü değişti? Bambaşka Biri dizisi final mi yaptı?
    Medya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Her Pazartesi günü Fox TV ekranlarında yayınlanan Bambaşka Biri adlı dizi geçtiğimiz iki hafta yoktu. Yerine Ata Demirer'in Bursa Bülbülü filmi oynadı. Başrollerinde Hande Erçel ve Burak Deniz'in yer aldığı dizi ilk yayınlandığı bölümden sonra istenilen reytinglere ulaşamadı. Bu yüzden dizinin final olduğu düşünüldü. 

    BAMBAAŞKA BİRİ DİZİSİNİN GÜNÜ MÜ DEĞİŞTİ?

    Pazartesi günü istenilen reyting yakalanmayınca dizi 2 haftanın ardından sonra gününü değiştirdiğini duyurdu. Önce final kararı düşünülen dizi daha sonra gün değiştirdi. Dizi bundan sonra Cumartesi günleri yayınlanacak. 

    Hande Erçel'in dizisi Bambaşka Biri'nin günü mü değişti? Bambaşka Biri dizisi final mi yaptı?

    BAMBAŞKA DİZİSİ FİNAL Mİ YAPTI?

    Ormanda vahşice işlenen bir cinayetin ardından gelişen olayları ile cinayet davasını üstlenen genç savcı Leyla Gediz (Hande Erçel), hayatını konu ediyor. Tims&B Productions imzalı, dizi 11 Eylül 2023 tarihinde yayınlandı. Yönetmenliğini ilk olarak Neslihan Yeşilyurt'un daha sonra ise Özlem Günhan ve Gül Sarıaltın'ın üstlendi. Senaryosunu Ethem Özışık'ın kaleme aldığı dram, polisiye ve romantik gerilim türünde bir dizidir. Başrollerinde ise Hande Erçel, Burak Deniz, Cem Davran, Menderes Samancılar, Ferit Aktuğ, Begüm Akkaya, Uğur Uzunel, Polen Emre, Gülçin Hatıhan, Aslı Orcan, Berrin Arısoy ve Muttalip Müjdeci gibi isimler yer alıyor. Dizi 15. bölümüyle 6 Ocak Cumartesi günü Fox Ekranlarında olacak.

    Düzenleyen:  - Medya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Bambaşka BiriHande Erçel
    Haberler > Medya > Hande Erçel'in dizisi Bambaşka Biri'nin günü mü değişti? Bambaşka Biri dizisi final mi yaptı?
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