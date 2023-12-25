25 Aralık 2023 23:08 - Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2023 01:58

Masterchef ilk ceketi kim aldı? Masterchef’te bu akşam bir yarışmacı ilk ceketi alıyor. Peki, ilk ceketi kim giydi? İşte yanıtı!

MASTERCHEF İLK CEKETİ KİM ALDI?

Masterchef’te bu hafta içi 5 gün boyunca her akşam bir yarışmacı final için şef ceketi giymeye hak kazanacak. Bu akşam Masterchef’te ceketi kim kazandı, kim giydi merak ediliyor. Masterchef’te son 7’ye kalan yani ilk ceketi giymeye hak kazanabilecek yarışmacıların isimleri şu şekildedir:

Hasan Biltekin

Kıvanç Karadeniz

Barbaros Yoloğlu

Sergen Özen

Esra Tokelli

Tahsin Küçük

Eren Kaşıkçı

2 tur süren yarışmanın sonunda yarışmacıların aldıkları puanlar şu şekildedir:

Eren: 47

Hasan: 45

Barbaros: 42,5

Sergen: 45

Esra: 33

Kıvanç: 38,5

Tahsin: 50

MASTERCHEF İLK CEKETİ KİM GİYDİ, KİM KAZANDI?

Masterchef’te ilk ceketi kazanan yarışmacı 2 turun sonunda 50 puan Tahsin Küçük oldu.

MASTERCHEF YARIŞMACILARI BU AKŞAM NE HAZIRLAYACAK?

Masterchef yarışmacıları bu akşam Yoshızumu Nagaya’nın menüsünü hazırlayarak puan toplamaya çalışacaklar. Günün sonunda en yüksek puana ulaşan yarışmacı 1. ceketi giymeye hak kazanacak.