Masterchef ilk ceketi kim giydi? 25 Aralık Masterchef ilk ceketi kim aldı, hangi yarışmacı kazandı?
Masterchef ilk ceketi kim aldı, kim kazandı, Mastercef 1. ceketi kim aldı? | Masterchef Türkiye’de son 7’ye kalan yarışmacılardan birisi bu akşam 5’li final için ilk ceketin sahibi oluyor. Peki, Masterchef ilk ceketi kim giydi? Masterchef izleyicileri Masterchef’te ilk ceketi alan, giyen kim oldu merak ediyor. Masterchef 1. ceketi kim giydi? İşte detaylar…
Masterchef ilk ceketi kim aldı? Masterchef’te bu akşam bir yarışmacı ilk ceketi alıyor. Peki, ilk ceketi kim giydi? İşte yanıtı!
MASTERCHEF İLK CEKETİ KİM ALDI?
Masterchef’te bu hafta içi 5 gün boyunca her akşam bir yarışmacı final için şef ceketi giymeye hak kazanacak. Bu akşam Masterchef’te ceketi kim kazandı, kim giydi merak ediliyor. Masterchef’te son 7’ye kalan yani ilk ceketi giymeye hak kazanabilecek yarışmacıların isimleri şu şekildedir:
- Hasan Biltekin
- Kıvanç Karadeniz
- Barbaros Yoloğlu
- Sergen Özen
- Esra Tokelli
- Tahsin Küçük
- Eren Kaşıkçı
2 tur süren yarışmanın sonunda yarışmacıların aldıkları puanlar şu şekildedir:
- Eren: 47
- Hasan: 45
- Barbaros: 42,5
- Sergen: 45
- Esra: 33
- Kıvanç: 38,5
- Tahsin: 50
MASTERCHEF İLK CEKETİ KİM GİYDİ, KİM KAZANDI?
Masterchef’te ilk ceketi kazanan yarışmacı 2 turun sonunda 50 puan Tahsin Küçük oldu.
MASTERCHEF YARIŞMACILARI BU AKŞAM NE HAZIRLAYACAK?
Masterchef yarışmacıları bu akşam Yoshızumu Nagaya’nın menüsünü hazırlayarak puan toplamaya çalışacaklar. Günün sonunda en yüksek puana ulaşan yarışmacı 1. ceketi giymeye hak kazanacak.