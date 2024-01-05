Masterchef Sergen neden yok, elendi mi? 5 Ocak Masterchef Sergen nerede, niye yok?

5 Ocak 2024 21:40 - Güncelleme Tarihi: 5 Ocak 2024 21:42

Masterchef Sergen neden yok, elendi mi? Masterchef’in bu akşamki bölümünde Sergen’in yer almaması üzerine Masterchef Sergen neden yok merak edilidi.

MASTERCHEF SERGEN NEDEN YOK, ELENDİ Mİ?

Masterchef’te Sergen, Tahsin, Hasan, Barbaros ve Esra ceket giymeye hak kazanan yarışmacılar olmuştu. Sergen son yapılan yarışmada en düşük puanı alması nedeniyle elendi. Şeflerin puanları sonucu oluşan puan durumu şu şekildeydi:

Tahsin: 59

Hasan: 56

Barbaros: 55,5

Esra: 55,5

Sergen: 55

Sergen’in elenmesi ile birlikte Masterchef’te şu an kalan yarışmacılar Tahsin, Hasan, Barbaros ve Esra oldu.

MASTERCHEF SERGEN KİMDİR?

MasterChef Sergen Özen, Masterchef Türkiye’nin 2021 ve 2023 sezonu yarışmacılarındandır. Sergen Özen, 27 Temmuz 1996 tarihinde Tekirdağ'da doğmuştur. Aslen Tekirdağlı olan Sergen Özen, 2020 yılında da yarışmaya katılmış fakat eleme turunda yemeğin sosunu katmayı unutması nedeniyle elenmiştir.

Sergen Özen, aşçılık mesleğine Tekirdağ Turizm Otelcilik Lisesinde başlamış, sonrasında Pamukkale Üniversitesinde aşçılık bölümü okumuştur. Özen, dokuz senedir aşçılık yapıyor. Köftecilik üzerine dükkanı olan yarışmacı, geçen sezon yaptığı hatayı yapmayacağını ve yarım kalan hesabı kapatmaya geldiğini belirtmiştir.

Masterchef yarışmacısı Sergen Özen, bugüne kadar yaptığı yemekler sayesinde ödüller de almıştır. İstanbul'daki gastronomi yarışmasında üçüncülüğü bulunmaktadır. Ayrıca Alanya Altın Kepçe'de birincilik elde etmiştir. Balık tutmayı çok seviyor ve yaklaşık on yıldır aşçılık yapıyor.

MASTERCHEF FİNALİ NE ZAMAN?

Masterchef’te final 7 Ocak 2024 Pazar günü yapılacak. Finale kalan 2 yarışmacıdan biri bu senenin Masterchef şampiyonu olacak.