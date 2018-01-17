Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

4. Gazetecilik Yarışması’nda İhlas Haber Ajansı Kocaeli Haber Müdürü Refik Fidan ve muhabir Samet Kahraman ödüle layık görüldü. Refik Fidan “İhtiyar delikanlıların ATV keyfi gençlere taş çıkarıyor” haberi ile Görüntülü Haberler dalında mansiyon ödülü aldı. Samet Kahraman ise “Bu sınıfta herkes en az iki enstrüman çalabiliyor” haberi ile Haber kategorisinde 3.lük ödülünün sahibi oldu. Ev sahipliğini Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Çetin Gürol’un yaptığı törene Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’ın yanı sıra, Kocaeli Valisi Hasan Hüseyin, Kocaeli il Jandarma Komutanı Osman Aslan ve basın mensupları katıldı.