Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TRT'den yapılan açıklamada, amatör ve profesyonel belgesel filmcileri desteklemek amacıyla 2009 yılında başlatılan TRT Belgesel Ödülleri'ne başvuruların sürdüğü bildirildi.

TRT Belgesel Ödülleri'ne geçen yıl 78 ülkeden 677 belgesel filmin katıldığı; finalist filmlerin, İstanbul'da yönetmenlerin söyleşilerinin de bulunduğu gösterimlerde sanatseverlerle buluşturulduğu aktarılan açıklamaya göre, bu yıl da belgesel ödüllerine yurt içi ve yurt dışından yoğun katılım bekleniyor.

Son başvuru tarihi 16 Şubat 2018 olan TRT Belgesel Ödülleri'nde yapılacak ön elemenin sonuçları 12 Mart 2018 tarihinde açıklanacak. Finale kalan filmler, 10-13 Mayıs 2018 tarihlerinde düzenlenecek "TRT Belgesel Günleri"nde seyirciyle buluşacak.

Katılım koşullarını taşıyan herkesin ücretsiz başvurabileceği yarışmanın kazananları, 14 Mayıs 2018 tarihindeki ödül töreninde açıklanacak.

Bu yıl yarışmanın Ulusal Profesyonel Kategorisi'nde 45 bin lira olan en iyi film ödülü, Öğrenci Filmleri Kategorisi'nde 20 bin lira olarak belirlenirken, Uluslararası Yarışma'daki en iyi film ödülü 10 bin avro oldu. Bu ödüllerin yanı sıra her kategoride iki özel ödül de verilecek.

Yarışmayla ilgili başvuru formu ve ayrıntılı bilgilere "www.trtbelgesel.com" internet adresinden ulaşılabiliyor.