Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rize’deki yıllık değerlendirme toplantısı için Trabzon’da bulunan İhlas Haber Ajansı (İHA) Genel Müdürü Hamit Arvas ve beraberindeki İhlas Haber Ajansı yöneticileri Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrüçüoğlu ile bir araya geldi. Yenilen akşam yemeğinde bir konuşma yapan Gümrükçüoğlu, İhlas Haber Ajansı’nın çalışmalarında övgü ile söz ederek özellikle 15 Temmuz darbe teşebbüsünde sergilediği duruş ve darbenin seyrini değiştiren haberlerini hiç unutmayacaklarını söyledi. İhlas Haber Ajansı'nın çalışmalarıyla herkesin gönlünde yer edindiğini belirten Gümrükçüoğlu, ajansın haberleriyle her zaman basın ahlak yasasına uyduğunu ifade ederek "İhlas Haber Ajansı bugüne kadar gönlümüzde ettiği yerin en zirvesine çıkmakla beraber o zirveden de hiç inmeyeceğini geçmiş süre içeresinde gösterdi” dedi. İhlas Haber Ajansı Genel Müdürü Hamit Arvas da Başkan Gümrükçüoğlu’na nazik davetleri için teşekkür ederek “Biz ajans olarak çalışmalarımızda daima ülkemizin birliği ve beraberliği yolunda faaliyet gösteren bir zihniyete sahibiz. Zaten kuruluş misyonumuz bu doğrultuda” ifadelerini kullandı. Yemeğe Genel Müdür Hamit Arvas’la birlikte Haber Genel Koordinatörü İrfan Altıkardeş, İHA Trabzon Bölge Müdürü Öner Seven ve beraberlerindeki İHA bölge müdürleri katıldı. Bekir Koca İHA