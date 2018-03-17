Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TRT Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, TRT'nin, amatör ve profesyonel belgesel filmcileri desteklemek amacıyla başlattığı Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri bu yıl da yurt içinden ve yurt dışından yoğun ilgi gördü.

Bu yıl 10'ncusu gerçekleştirilecek Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri'ne Peru'dan Çin Halk Cumhuriyeti'ne, Madagaskar'dan Kanada'ya, Nepal'den Brezilya'ya kadar uzanan 79 ülkeden 624 başvuru yapıldı. Yapılan ön elemenin sonucunda 3 kategoride 38 film finale kaldı.

Finalist filmlerin yanı sıra, yarışma dışı özel seçkiler ve panorama filmleri ile ödüllü TRT belgeselleri 10-14 Mayıs 2018 tarihleri arasında İstanbul'da 7 ayrı salonda seyirciyle buluşacak.

Dünya festivallerinden seçilen 70'e yakın filmin önemli bir bölümü de festival kapsamında Türkiye'de ilk kez gösterime sunulacak. Gösterimlerin halka açık ve ücretsiz olduğu etkinlikte, ayrıca açık hava konserleri, belgesel konulu paneller, sunum ve seminerler ve çeşitli kültürel-sosyal çalışmalar yer alacak.

10. Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri'nde ödül kazananlar 14 Mayıs'ta finalist film yönetmenleri, sektör temsilcileri, basın mensupları ile özel davetlilerin katılımıyla düzenlenecek olan gala/ödül töreni programında ilan edilecek.

Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri'nde bu yıl "Ulusal Profesyonel" kategoride finale kalan filmler ve yönetmenlerinin isimleri şöyle:

"Başka Bir Dünya Mümkün (Oğuzhan İhtiyar), Başka Tren Gıdı Gıdı (Yasin Ali Türkeri), Bulak (Turgay Kural), Evin (Celil Badikanlı/Özlem Diler), İki Kalp Üç Kitap (Ece Güneş Saadetyan), Karlar Altında 42 Gün (Kamil Erdoğan), Kazım (Dilek Kaya), Sevan Bıçakçı: İstanbul’u Mücevhere Sığdıran Usta (Ümran Safter), Suriye İçin Ağıt (Eda Elif Tibet/Maisa Alhafez), Terin Tohumu (Mehmet Sarı) Yurtsuz (Kerim Abanoz), Yusuf Kenan (Mesut Gengeç)."

Ayrıca, finale kalan "Ulusal Öğrenci Filmleri" kategorisinde 14, "Uluslararası" kategoride ise 12 film bulunuyor. Ayrıntılı bilgi, "www.trtbelgesel.com" adresinde yer alıyor.