Suriye'nin Doğu Guta bölgesindeki Duma'da düzenlenen kimyasal saldırı sonrası bölgeden tahliye edilen ve Azez'deki çadır kentlere getirilen sivillerin durumu TGRT Haber muhabiri Refik Fidan ile ekranlara geldi. Bölgeye gelen çocuklar ve geçtiğimiz günlerde yaşanan trajediye dayanamayan Fidan, yaşananları aktarırken gözyaşlarına hâkim olamadı.
Suriye'deki trajediyi anlatan TGRT Haber muhabiri gözyaşlarına hâkim olamadı
10.04.2018 - 17:05 | Son Güncelleme: 10.04.2018 - 17:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fırat Kalkanı Harekâtı ile terör örgütünden kurtarılan Azez'de bulunan ve Beşşar Esad güçleri tarafından Duma'ya düzenlenen kimyasal saldırıdan etkilenen sivillerin tahliyesini ekrana taşıyan TGRT Haber muhabiri Fidan, yaşanan trajediyi anlatırken gözyaşlarına hâkim olamadı.
Etiketler : tgrt haber,refik fidan,türkiye,suriye,
555353 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/medya/555353.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER