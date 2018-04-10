Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye'nin Doğu Guta bölgesindeki Duma'da düzenlenen kimyasal saldırı sonrası bölgeden tahliye edilen ve Azez'deki çadır kentlere getirilen sivillerin durumu TGRT Haber muhabiri Refik Fidan ile ekranlara geldi. Bölgeye gelen çocuklar ve geçtiğimiz günlerde yaşanan trajediye dayanamayan Fidan, yaşananları aktarırken gözyaşlarına hâkim olamadı.