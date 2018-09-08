Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“Tehlikeler, zararlar olmasa her şey alabildiğine gelişir” anlamına gelen atasözüne göre, keçi kurttan kurtulsa hangisi olur? sorusunun cevabı haberimizde.Tüm Milyoner severler nefeslerini tuttu. Dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı atv ekranlarında devam ediyor! Ekran başındaki izleyiciler soruların doğru cevaplarının ne olduğunu merak içinde araştırıyor. Ekranların en çok izlenen yarışma programı“Tehlikeler, zararlar olmasa her şey alabildiğine gelişir” anlamına gelen atasözüne göre, keçi kurttan kurtulsa hangisi olur? sorunun cevabını haberimizden bulabilirsiniz.“Tehlikeler, zararlar olmasa her şey alabildiğine gelişir” anlamına gelen atasözüne göre, keçi kurttan kurtulsa hangisi olur? sorusu. İşte cevabı...

“Tehlikeler, zararlar olmasa her şey alabildiğine gelişir” anlamına gelen atasözüne göre, keçi kurttan kurtulsa hangisi olur?

Soru : “Tehlikeler, zararlar olmasa her şey alabildiğine gelişir” anlamına gelen atasözüne göre, keçi kurttan kurtulsa hangisi olur?

A- Fil

B- Su aygırı

C- Manda

D- Gergedan

Sorusunun cevabı: Gergedan

Yarışmada toplam 12 soru yer alıyor. Bu on iki soruyu yanıtlamak için size 4 joker hakkı sunuluyor. Ayrıca 2 barajınız var. Baraj sorularını doğru yanıtladığınızda o ana kadar kazandığınız ödül her hâlükârda sizin oluyor. 12. soruyu da doğru yanıtlarsanız kazanacağınız ödül tam 1 Milyon TL. Milyoner olmak için son kararınızı vermeye hazır olanlar bu yarışmada boy gösterecekler.