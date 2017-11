Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BATUHAN YAŞAR WASHINGTON

Başbakan Binali Yıldırım, FETÖ elebaşı Gülen’in iadesine ilişkin, “Her şey yapılmıştır. Eğer bu kadar dosya, bilgi, belge iş görmüyorsa o zaman işin içinde başka bir mesele var diye insanın aklına geliyor” dedi. Yıldırım, resmi ziyarette bulunacağı ABD’ye hareketi öncesinde basın toplantısı düzenledi, gazetecilerin sorularını cevapladı.

Ziyaret çerçevesinde ABD Başkan Yardımcı Mike Pence ile görüşmeler yapacaklarına değinen Yıldırım, bu resmi görüşmenin dışında gerek kongre mensupları, gerekse oradaki yerli ve yabancı sivil toplum kuruluşlarıyla Türkiye- ABD ilişkileri konusunda temaslarda bulunacaklarını kaydetti. Yıldırım, ABD ile Türkiye arasında bir süre önce askıya alınan vize işlemlerinin ziyaret öncesinde sınırlı da olsa başlamış olmasının olumlu bir adım olarak mütalaa edilebileceğini söyledi.

Gazetecilerin “ABD’ye güvence verildi mi?” sorusu üzerine ise Yıldırım, “ABD Büyükelçiliğinin yaptığı açıklama üzerine Türk Büyükelçiliği de karşı açıklamayı yapmıştır. Orada her şey açık seçik, herhangi bir yoruma ihtiyaç göstermeyecek şekilde izah edilmiştir. Diğer mesele şudur; iki ülke arasında özellikle bazı yargılamalar, bazı tutuklama işlemleri var. Her iki ülkede hukuk devleti kurallarına göre işlem ifa edilmektedir. O bakımdan ABD’ye güvence vermek veya onların bize güvence vermesini istemek gibi bir müzakere, hukuk devlet ilkelerine uymaz” dedi.



DERTLERİ BENİ YIPRATMAK

Yıldırım, “Malta’da bazı siyasilerin off-shore hesaplarının olduğuna ilişkin Paradise belgeleri yayınlandı. Bunların içinde iki oğlunuzun şirketlerinin olduğu yönünde bir iddia var..” sorusu üzerine, şunları söyledi:

“Ben gemi inşa yüksek mühendisiyim, makine mühendisiyim. Hayatım boyunca denizcilikle uğraştım, gemi işletmeciliği, gemi sahipliği yaptım. Siyasete başlayınca da işlerimi evlatlarıma bıraktım. Benim evlatlarımın en küçüğü 33, en büyüğü 40 yaşında. Siyasete başlarken çocuklarıma, ‘Devletle hiçbir zaman iş yapmayacaksınız.’ tavsiyesinde bulundum.

Denizcilik küresel bir iştir. Dünyanın her tarafında da şirketleri de var. Bunun gizli, saklı bir tarafı da yok. Sanki burada bir iş çeviriyormuş gibi maalesef benim fotoğrafımı da basarak bir algı oluşturmaya çalışıyorlar. Bu iddialar da yeni değil, o gazete ilk defa 2008’de bunları gündeme getirdi. Daha sonra 2014 yerel seçimlerinde, olmadı, 2017 Mayıs ayında tekrar bunu ısıtıp haber yaptılar. Beni akılları sıra yıpratmaya çalışıyorlar. Benim dokunulmazlığım var ama çocuklarımın yok. Buradan davet ediyorum, her türlü soruşturma, gerek mali yönden gerek hukuki yönden yapılabilir.”

“Vergi verilmiyor, diye itham ediyorlar” diyen Yıldırım, bir belge göstererek, şunları kaydetti: “O haberi yaptıklarında benim çocuklarımın buradaki şirketi en fazla vergi veren İstanbul’da şirketler arasında yer alıyor. Bana ‘yerli değil, milli değil’ diyenlerin apar topar memleketten kaçıp gidenler olduğunu da vatandaşımızın bilmesi lazım. Eğer yerli, milliyseniz gazetenizin başını bırakıp, bu memleketten kaçıp gitmezsiniz.”



VERGİNİN BELGESİNİ GÖSTERDİ

Başbakan Yıldırım, oğullarının vergi vermediği iddiaları üzerine Göztepe Vergi Dairesinden verilen belgeyi gösterdi ve ekledi, “Çocuklarımın şirketi İstanbul’da en fazla vergi veren şirketler arasında yer alıyor” dedi.