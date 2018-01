Türkiye Gazetesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

''2017'de taşlar yerinden oynatılmıştır. Terör örgütleri ülkemizle birlikte komşu coğrafyalarda at koşturmuşlardır. Güney sınırlarımız boyunca uzanacak bir terör koridoru açılmak istenmiştir. Çok açık bir şekilde şiddet övülmüş ve özendirilmiştir. Damar kanda nasıl dolaşıyorsa haçlı hevesleri de ülkemizin çevresinde öyle dolaşmıştır."

''TÜRK VE İSLAM DÜNYASINA MEYDAN OKUMAKLA EŞ ANLAMLI BİR PROVOKASYON''

"Suriye'de oynanan oyunlar kıyıya vurmuştur. Terör örgütlerini kışkırtanlar İslama hasımdır Türkiye'ye düşmandır. ABD'nin Kudüs komplosu koskoca Türk ve İslam dünyasına meydan okumakla eş anlamlı bir provokasyondur. ABD'nin Kudüs dayatması yeni bir haçlı seferidir. Kudüs önemlidir çünkü gerilim düşmezse bir kıvılcım bölgemizi mahvedecek yansımaları tüm dünyaya yayılacaktır."

BAE DIŞİŞLERİ BAKANI'NA TEPKİ

"BAE Dışişleri Bakanı sosyal medyadan bir paylaşım yapmıştır. Utanmadan sıkılmadan yüzü kızarmadan aklınca efendilerine şirin görünmek adına Türk düşmanlığına soyunmuştur. Bu bedevinin Türk milletine hırsız demesi en nazik ifadeyle alçaklık ve ahlaksızlıktır. Bir hırsız varsa Osmanlı'ya ihanet eden bir avuç haçlı kalıntısından başkası olmayacaktır. Fahreddin Paşa'ya çamur atmak soyguzluk ve ağır bir iftira cinayetidir. Herkes yerini yurdunu bilmelidir."

KUZEY IRAK'TAKİ BAĞIMSIZLIK REFERANDUMU

"Türk yurdu Kerkük, korsan bir referandumla kültüründen koparılmak istenmiştir. Barzani, 25 Eylül referandumu ile hayatının hatasını yapmış çocukluk hayallerinde boğulup gitmiştir."

''İÇİMİZDEN DEVŞİRDİKLERİNİ KIŞKIRTTILAR''

"Ucuz kahramanlıklara eyvallahımız hiç olmayacaktır. Ülkücü olmanın bir adamlığı ahlakı vardır. Bunlar haiz kim varsa hem dava hem yol arkadaşımızdır. Tarih boyunca yumuşak başlılıkla yurt savunulmamıştır. Tehditler yaygın yoğun ve karmaşıktır. Ne tarafa baksak sorun göze çarpmaktadır. 2017'de terör örgütleriyle üzerimize geldiler. Satılık kalemleri kiralık köşe yazarlarını yarım aydınları kullandılar. İçimizden devşirdiklerini kışkırttılar. Haysiyet cinayetine heveslendiler. Ismarla anketleri ısıtıp ısıtıp servis etseler de bu davayı geçemezler. Saldırdılar dayandık. 2017'de durmadılar sabır ve akılla devleştik. Allah'ın izniyle emaneti yere düşürmeyeceğiz. Türkiye sahipsiz değildir devlet yetim değildir vatan kimsesiz değildir. MHP tüm haysiyetiyle buradadır milli birlik ve dayanışmanın yaşaması konusunda yeminlidir."

İRAN'DAKİ OLAYLAR

"ABD ve İsrail açıktan İran'daki toplumsal infiali desteklemiştir. İran'da her ne yaşanıyorsa öncelikle bu ülkenin iç sorunudur. Türkiye'ye düşen İran'ın toprak bütünlüğünü desteklemektir. Taşkınlıklara prim vermeden casusların dümen suyuna girmeden insanca bir hayatı demokratik sınırlarda talep etmek herkesin en tabii hakkıdır. İran'ı karıştırmak isteyen eller Arap baharının farklı boyutta devamını kurgulamıştır. Gezi Parkı'ndan Kobani olaylarına hendek kazarak işgal teşebbüsünden 15 Temmuz FETÖ darbe girişimine kadar her türlü rezaleti sergilemişlerdir. Enjekte edilen zehir Irak ve Suriye'de tuttu ancak Türk milleti her kumpası çürüttü."

ABD'DEKİ HAKAN ATİLLA DAVASI

"Arap baharı isimli kaos süreci Anadolu'ya gelecekti hedef buydu. Kurgu böyledi. Bunu başaramayan Türkiye düşmanları ABD'de İranlı şarlatanı sanık seviyesinden tanık seviyesine çıkarak şanslarını denemeye çalıştılar. Jüri geçen hafta kararını açıkladı. Bir bankamızın yöneticiyi 6 suçlamanın 5'inden suçlu bulundu. Siyasi mahkemenin hükmü bu aziz millete geçmez geçmeyecektir. Karşımızda küresel hesaplaşmanın patırtısı vardır. Türkiye'nin milli birlik ve toplumsal dayanışmasını tuzakla bozacak sanan aymazlara diyorum ki alayınız gelseniz de bir milim geri adım atan sizler gibi namertkere namert olsun."

CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÛMET SİSTEMİ

"Türk milleti sistemi oylamış onaylamıştır. Sistemin kurum ve kurallarıyla işlerlik ve işlevsellik kazanması önümüzdeki en temel meseledir. AKP ve MHP hayırlı başarılı işbirliği sürecini işletmişlerdir. 15 Temmuz darbe girişiminin ortaya çıkardığı şartları kavramıştır. Türkiye'nin milli bekaya dayanan bir hükûmet sistemine ihtiyacı olduğunu ifade etmiştik. Bu destek ve katkımız 2019'da yapılacak genel seçimlerde de devam edecektir. 2019'dan sonraki 5 yıl boyunca da milli ve tarihi sorumluluğumuz kapsamında süren işbirliğinin gereğini gönül huzuru ile yapacağız. Sistemin tam manasıyla oturması için MHP üzerine düşen görevi eksiksiz yapmaya azimli ve iradelidir. Partimiz 2019'da cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacaktır. Yeni sisteme uyum için gerekli olan yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi bir başka ana gündem maddesidir. Yenikapı ruhuna bağlıyız bağlı kalacağız."

GÜL VE KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

"Siyasetin dipsiz tencerelerine inanacak yoktur. Artık taraflar netleşmiştir. Herkesin 2019 yılına müzahir tavrı da netleşmelidir. Akarına kokarına bakmayız yatından katından anlamayız. Kalburla su taşıyanlara güler geçeriz. CHP'yi yanına aldığı HDP İP TKP EMEP Feto ve diğer yedekleri de hiç kafaya takmayız millet ne diyor ona bakarız. MHP'nin kapısına 'tasfiye sürecinde' ibaresinin asıldığını onursuzca söyleyenler, alaycı ve ayıplı bir ağızla 'Patron çıldırdı, kapatıyoruz' sözleriyle irademizi saptıranlar, bilsinler ki, kendileri ve zihniyetleri çukurların en derinine, uçurumların en dibine çıldıra çıldıra düşmüşlerdir. Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'nin ilke ve esaslarıyla yönetim hayatımıza mühür vurması, 696 sayılı KHK'nın 121. maddesini muğlak bularak muradını deşifre eden ne Sayın Gül'ün harcı, ne de 'Gandi'liğe özenen, ama Kandil'e tutunan Sayın Kılıçdaroğlu'nun harcıdır. Yeni sistem sadece ve sadece Türk milletinin harcıdır, haysiyetine emanettir.''