Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke Ankara



Millet İttifakı, milletvekili seçimlerinde CHP’yi kalesi konumundaki illerde eritti. Birçok bölgede ana muhalefetin oyları HDP ve İYİ Parti’ye kaydı. CHP’nin birinci parti geldiği Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Muğla, Aydın ve İzmir’ de 1 Kasım 2015 seçimlerine göre ciddi oranda oy kaybı yaşadı. Baraj problemine takılmaması için İYİ Parti ile ittifak yapan CHP, terör örgütü PKK’nın siyasi kanadı olmakla suçlanan HDP’ye de örtülü destek verdi. Bunun karşılığında HDP ve İYİ Parti cumhurbaşkanlığı seçiminde tercihini Muharrem İnce’den yana kullandı. CHP’li seçmen de baraj problemine takılmaması için genel seçimlerde HDP’ye yüklendi.



EGE SAHİLLERİNDEN DARBE

Ana muhalefet partisi, Türkiye genelinde kemikleşmiş oy oranı olan yüzde 25’ten bandının altına düşerek %22.64’e geriledi. 2015 genel seçimlerinde Edirne’de yüzde 57 oy alan CHP, bu seçimlerde 8 puan kaybederek, yüzde 45’e indi.

İYİ Parti yüzde 15’i gördü. 1 Kasım seçimlerinde yüzde 55,7 olan Kırklareli’deki oy oranı da yüzde 48’e kadar geriledi. İYİ Parti bu ilde yüzde 16’ya kadar çıktı. CHP’nin 7 puan kaybettiği Tekirdağ’da Akşener’in partisi yüzde 11 civarında oy aldı. CHP, Aydın’da 6 puan kaybederek yüzde 34’e kadar geriledi. “Efeler diyarı”nda İYİ Parti ise yüzde 15 oy çıktı. CHP’nin oy oranı kalesi konumundaki İzmir’de yüzde 46,7’den yüzde 41’e düştü. CHP, Muğla’da da yüzde 48,4’ten yüzde 41’e geriledi. Aradaki farklar, İYİ Parti ve HDP’ye gitti.



CHP’NİN ‘TEMEL’İ OLDU

Doğu bölgelerinde milletvekili seçiminde kendi partilerini destekleyen HDP’liler, cumhurbaşkanlığında ise mührü Selahattin Demirtaş’a değil, Muharrem İnce’ye bastı. İnce, başta Tunceli olmak üzere bölgedeki illerden partisinin üstünde oy aldı. Demirtaş yüzde 8,3, HDP ise CHP’nin desteğiyle yüzde 11,6 oy elde etti. CHP, 24 ilde sıfır çekti.

Bu arada ilginç bir tablo da Saadet kanadında yaşandı. Saadet Partisi, CHP, İYİ Parti ve Demokrat Parti ile oluşturduğu Millet İttifakı’nda istediği sonucu elde edemedi. CHP, uzun zamandır milletvekili çıkaramadığı Adıyaman, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Nevşehir, Şanlıurfa ve Yozgat’ta Saadet’in desteği sayesinde 1’er milletvekili kazandı. SP’nin adayı Temel Karamollaoğlu ise cumhurbaşkanı aday olduğu için Meclis dışı kaldı. CHP listelerinden aday gösterilen Saadet Partili üç isim de milletvekili oldu. Emre Bağce ve Cihangir İslam İstanbul’dan, Abdulkadir Karaduman da Konya’dan Saadet Partisi kontenjanından TBMM’ye girdi.