İyi Parti'nin ilklerindendi! İsmail Tatlıoğlu partisinden istifa etti

İyi Parti'deki istifa zinciri partinin TBMM'deki ilk grup başkanı İsmail Tatlıoğlu ile devam etti. Tatlıoğlu istifa gerekçesinde, "İlk günden itibaren onurla yer aldığım, heyecanla hizmet ettiğim bu siyasal süreci kendi açımdan sürdürülebilir bulmuyorum" deyip kararını kongre nedeniyle ertelediğini de ifade etti.

İyi Parti'de, genel seçimlerin ardından başlayan istifalar, yerel seçimlere müstakil girme kararıyla birlikte hızlandı. Seçimler sonrası Meral Akşener'in aday olmadığı olağanüstü kongrede genel başkanlık koltuğuna Müsavat Dervişoğlu oturdu ancak bu 'değişim' de istifaları engellemedi.

İstifa zincirinin son halkası İyi Parti'nin TBMM'deki ilk grup başkanı olan Prof. Dr. İsmail Tatlıoğlu oldu. Tatlıoğlu, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

27. Dönem Bursa Milletvekili Prof. Dr. Tatlıoğlu, istifa açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

İyi Parti'nin kuruluş ve parlamentoya taşınma süreci, milletimizin demokrasi arzusunun parlak bir yansımasıdır. Demokratik siyasi birikimimize ciddi bir katkıda bulunulmuş, çok ayrıcalıklı bir not düşülmüştür. En başından itibaren ülkesi için bir umut inşa etmek, yeni bir hikaye yazmak amacıyla ileriye çıkmış cesur insanları saygı ve hürmetle selamlıyorum.

İSMAİL TATLIOĞLU

"SÜRDÜRÜLEBİLİR BULMUYORUM"

Gelinen noktanın önümüzdeki zaman diliminde daha doğru yorumlanacağını düşünüyorum. İlk günden itibaren onurla yer aldığım, heyecanla hizmet ettiğim bu siyasal süreci kendi açımdan sürdürülebilir bulmuyorum. Bu nedenle İyi Parti mensubiyetimi sonlandırıyorum. (Kongre hassasiyeti nedeniyle ertelenmiş bir karardır)

AKŞENER'E TEŞEKKÜR

Devam eden arkadaşlara başarılar diliyorum. Bu vesileyle, başta Kurucu Genel Başkan olmak üzere, ayrılan veya devam eden, birlikte yürüdüğümüz, birlikte çalıştığımız bütün arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum.