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İyi Parti'den CHP'ye geçti... Bahadır Erdem'den ilk mesaj: Nerede kalmıştık

Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
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Gündem Haberleri  / Ajanslar

İyi Parti eski GİK Üyesi Bahadır Erdem, CHP'ye katılmasının ardından yaptığı açıklamada "Bundan sonra da şimdi olduğu gibi Türkiye’de, insanlarımızın yüzü gülsün, eşitlik olsun, laiklik ve bilimin ışığında gençlerimiz eğitim alsın diye uğraşacağım. Ve bunu en iyi yapabileceğim, neferi olarak en iyi çalışabileceğim parti, tabii ki Atatürk’ün partisi, CHP" dedi. Kararda İyi Parti'nin etkisinin olup olmadığı sorusuna ise Erdem, ''Ben İYİ Parti’den ayrılalı çok oldu'' dedi.

İyi Parti eski GİK Üyesi Bahadır Erdem, CHP’nin grup toplantısında CHP’ye katıldı. Erdem’e rozetini CHP Genel Başkanı Özgür Özel taktı. 

Erdem sosyal medya hesabından rozetin takıldığı ana dair fotoğrafa "Nerede kalmıştık?" notunu ekleyerek paylaşım yaptı. 

'EN İYİ ÇALIŞABİLECEĞİM PARTİ ATATÜRK'ÜN PARTİSİ'

Grup toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Erdem, 'Neler hissediyorsunuz'' sorusu hakkında şunları söyledi:

CHP’nin bir neferi olduğum için ve bugün Sayın Genel Başkanımızın davetiyle üye olabildiğim için çok mutluyum. Bundan sonra da şimdi olduğu gibi Türkiye’de insanlarımızın yüzü gülsün, eşitlik olsun, kadın hakları yükselsin, laiklik ve bilimin ışığında gençlerimiz eğitim alsın diye uğraşacağım. Ve bunu en iyi yapabileceğim, neferi olarak en iyi çalışabileceğim parti, tabii ki Atatürk’ün partisi, CHP.''

'BEN İYİ PARTİ’DEN AYRILALI ÇOK OLDU'

Bahadır Erdem, “Kararınızda İyi Parti’deki değişim etkili oldu mu sorusu üzerine, ''Ben İyi Parti’den ayrılalı çok oldu'' dedi.

Erdem, “CHP’de üst düzey bir göreviniz olacak mı” sorusu üzerine de ''CHP’nin neferi olduğunuz zaman zaten üstünüzde fazlasıyla görev var. Bununla çok şeyler yapacağız" cevabını verdi. 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Ajanslar
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