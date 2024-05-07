Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Politika > Çatlak Manisa'ya sıçradı: İyi Parti'den istifa edip CHP'ye geçtiler

Çatlak Manisa'ya sıçradı: İyi Parti'den istifa edip CHP'ye geçtiler

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Çatlak Manisa&#039;ya sıçradı: İyi Parti&#039;den istifa edip CHP&#039;ye geçtiler

Politika Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Manisa Alaşehir İYİ Parti İlçe Başkanı Volkan Bozdağ başta olmak üzere toplan ilçe yönetiminde 8 kişi İyi Parti yönetimi ve partisinden istifa ederek, CHP’ye katıldı.

Alaşehir CHP Lokalinde düzenlen törene Alaşehir CHP İlçe başkanı Mustafa Öztürk, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Alaşehir Belediye başkanı Ahmet Öküzcüoğlu katıldı. İyi Parti ilçe başkanı Volkan Bozdağ ile birlikte yönetim kurulu üyeleri Kamil Yılmaz, Ömer Senir, Adem Sönmez, Müşerref Saruhan, Suat Saruhan, Emine Bozdağ ve Hasibe Bozdağ partilerinden ve yönetim kurulu üyeliğinden istifa ederek, CHP’ye katıldı.

Ayrıca Toygar Mahallesi Muhtarı Yusuf Aşkın, Emekli öğretmen Cahit Karaman da partiye üye oldu. Üyelerin rozetlerin CHP İlçe Başkanı Mustafa Öztürk, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu taktı.

'ÖZGÜR ÖZEL'E DESTEK İÇİN BİZ DE VARIZ'

Katılım töreninde konuşan Alaşehir CHP İlçe Başkanı Mustafa Öztürk, İyi Parti’den istifa ederek, partisine katılanların isimlerini birer birer sayarak teşekkür etti. İyi Parti’den ayrılan ilçe başkanı ve ekibi adına konuşan Volkan Bozdağ, "İyi Parti'ye gönül vermiş ne kadar İyi Partili arkadaşlarım eğer ki siyaset insan kazanma sanatıysa, ben zaten kazandım. Benim için her zaman varsınız var olacaksınız, İyi Parti kuruluş, fabrika ayarlarından çıkmış, hiçbir zaman çamur at izi kalsın görüşünde olmadım, olmayacağım. Sadece yeni genel başkana başarılar dilerim. Rayından çıkmış tren vagonları gibi ekonomisinden, işçisinden, emekçisinden, sermayesinden dağılmış bir ülke halindeyiz. Bu ülkemiz için, genel başkanımız Özgür Özel’e destek için biz de varız" dedi.

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Donald Trump'ın başı "Sus payı" davası ile dertte... Hapse girebilir!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İyi Parti'den istifa etmişti: Bahadır Erdem artık CHP'de, rozetini Özgür Özel taktı - Politikaİyi Parti'den istifa etmişti: Artık CHP'deGenel seçimlerde aday olacak mı? İlk kez net konuştu, partilileri uyardı - PolitikaGenel seçimlerde aday olacak mı?CHP'den 8. Yargı Paketi hamlesi: AYM’ye başvurdu - PolitikaCHP'den 8. Yargı Paketi hamlesi: AYM’ye başvurduÖzel ve Bahçeli görüşmesinin detayları belli oldu! Seçim sonuçları, dış politika ve asgari ücret zammı... - PolitikaGörüşmenin detayları belli oldu!Devlet Bahçeli'den çok konuşulacak 'Sinan Ateş' açıklaması: Kim neyi biliyorsa mahkemeye gitmeli - PolitikaÇok konuşulacak 'Sinan Ateş' açıklamasıİyi Partili isim canlı yayında açıkladı: "Akşener'i siyaset dışı bırakan benim" - Politika"Akşener'i siyaset dışı bırakan benim"
Sonraki Haber Yükleniyor...