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İyi Parti'den istifa etmişti: Bahadır Erdem artık CHP'de, rozetini Özgür Özel taktı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

CHP'nin grup toplantısında İyi Parti'den istifa eden Bahadır Erdem'e rozetini CHP lideri Özel taktı. Erdem ilk açıklamasında, "Türkiye'de adalet ve hukukun yeniden parlaması için, eşitlik gelmesi için, kadın haklarının erkeklerle eşit olabilmesi ve her zaman daha da yükselmesi için ve milletimizi mutsuz eden tek adam rejimini sonlandırmak için elimden gelen her şeyi yapacağım" dedi.

İyi Parti'den istifa eden Bahadır Erdem, CHP'ye katıldı. Erdem'e rozetini CHP Genel Başkanı Özgür Özel taktı.

Bahadır Erdem ilk açıklamasında şunları söyledi:

"3 kız babası bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak hayatım boyunca hep doğruları ve gerçekleri savundum. Bunları Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu, kurucu değerlerinin hepimize verdiği güçle yaptım. Beni aranıza kabul ettiğiniz için, hepinizle birlikte Türkiye'de adalet ve hukukun yeniden parlaması için, eşitlik gelmesi için, kadın haklarının erkeklerle eşit olabilmesi ve her zaman daha da yükselmesi için ve milletimizi mutsuz eden tek adam rejimini sonlandırmak için elimden gelen her şeyi yapacağım."

 

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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