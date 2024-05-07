İyi Parti'den istifa etmişti: Bahadır Erdem artık CHP'de, rozetini Özgür Özel taktı

Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: Türkiye Gazetesi 7 Mayıs 2024 15:23 - Güncelleme: 7 Mayıs 2024 15:38 - Güncelleme:

Politika Haberleri / Türkiye Gazetesi

CHP'nin grup toplantısında İyi Parti'den istifa eden Bahadır Erdem'e rozetini CHP lideri Özel taktı. Erdem ilk açıklamasında, "Türkiye'de adalet ve hukukun yeniden parlaması için, eşitlik gelmesi için, kadın haklarının erkeklerle eşit olabilmesi ve her zaman daha da yükselmesi için ve milletimizi mutsuz eden tek adam rejimini sonlandırmak için elimden gelen her şeyi yapacağım" dedi.