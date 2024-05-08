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Dervişoğlu'ndan İyi Parti'den ayrılanlara çağrı: Gelin küskünlükleri sonlandıralım

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Dervişoğlu&#039;ndan İyi Parti&#039;den ayrılanlara çağrı: Gelin küskünlükleri sonlandıralım

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisiyle yolları çeşitli sebeplerle ayrılanlara seslendi, "İyi Parti dün olduğu gibi bugün de sizindir. Gelin yaralarımızı birbirimize sarılarak saralım. Gelin, küskünlükleri sonlandıralım" ifadelerini kullandı. Dervişoğlu, yeni anayasa tartışmalarıyla ilgili de 'Türkiye'nin gündemi değil' değerlendirmesinde bulundu.

Dervişoğlu, genel başkanlığa seçilmesinin ardından ilk kez İyi Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Sadece bir makamı devralmadığını, milletin sesi olma, dertlere derman bulma ve memlekete İyi Parti'nin vizyonunu, projelerini, çözümlerini sunma hedefini taşıyan bir bayrak teslim aldığını dile getiren Dervişoğlu, bu bayrağı daha da yükseklere taşıyacağına söz verdi.

Dervişoğlu'ndan İyi Parti'den ayrılanlara çağrı: Gelin küskünlükleri sonlandıralım - 1. Resim

"GELİN, KÜSKÜNLÜKLERİ SONLANDIRALIM"

İyi Parti 5. Olağanüstü Kurultayı'na işaret eden Dervişoğlu, partisinin kurucu genel başkanı Meral Akşener'e, genel başkan adayları Koray Aydın ve Tolga Akalın'a teşekkür etti. Dervişoğlu, "Parti içi demokrasi, Türkiye için demokrasi" şiarıyla 7 yıl önce sahalara çıkmış bir siyasi hareket olarak önce kendilerinin bu geleneğe uymasının, başarıyla geçtikleri tarihi bir imtihan olduğunu söyledi.

Kongrelerin kongrelerde kalması gerektiğini, yersiz tartışmaların anlamının olmadığını kaydeden Dervişoğlu, "Dünden bugüne hiçbir şey değişmemiştir. Sayın Koray Aydın, ağabeyim ve aile büyüğümdür. Sayın Tolga Akalın da kardeşim ve ailemin bir ferdidir." sözlerini sarf etti.

Dervişoğlu, İyi Parti ile şu veya bu sebeplerle yollarını ayıranlara "İyi Parti dün olduğu gibi bugün de sizindir. Gelin yaralarımızı birbirimize sarılarak saralım. Gelin, küskünlükleri sonlandıralım. Gelin, haklıya hakkını birlikte teslim edelim ve mücadelemize her zamankinden daha güçlü bir şekilde devam edelim." diye seslendi.

Dervişoğlu'ndan İyi Parti'den ayrılanlara çağrı: Gelin küskünlükleri sonlandıralım - 2. Resim

"YENİ ANAYASA TARTIŞMALARI TÜRKİYE'NİN GÜNDEMİ DEĞİL"

İyi Parti'nin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni yerleşik hale getirecek, bunu ılımlı gösterecek, meşrulaştıracak hiçbir pazarlığın içinde olmayacağını, bu hesapları güdenlere de bünyesinde yer açmayacağını vurgulayan Dervişoğlu, yeni anayasa tartışmalarının, Türkiye'nin değil Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve çevresinin gündemi olduğunu belirtti.

Yeni anayasa arayışlarının, Türk milletinin yakıcı sorunlarına ve ihtiyaçlarına yönelik olmadığını ifade eden Dervişoğlu, "Sayın Erdoğan'ın siyasi ikbaline ve yeniden adaylık talebine aslında 'ölene kadar cumhurbaşkanı olmasına' dair gaflet dolu bir ikmal ve takviye çabasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Dervişoğlu, hukuksuz bir ülkede, adaletsiz bir düzende ekmeksiz bir millete "yeni anayasa" demenin ancak abesle iştigal olacağını belirterek, "'Ekmek bulamıyorsanız, anayasa yiyin' demektir." ifadesini kullandı.

Milletin, anayasadan dolayı açlık sınırının altında yaşamadığını vurgulayan Dervişoğlu, "Bu millet artık bir zamanlar anayasa fırlatıldığı için değil; anayasanın temelleri her gün, her fırsatta çiğnendiği için ekmeksiz kalıyor. Ekmeksiz kaldıkça hukukundan oluyor." diye konuştu.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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