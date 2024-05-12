Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunan basınına demeç verdi: En iyi ve en kötü anları açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Türkiye'yi ziyareti öncesi Yunan basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Miçotakis'le uyum ikliminin yakalandığını söyleyen Erdoğan, iki ülke arasındaki en iyi an ve en kötü anlara ilişkin soruya "FETÖ kalkışmasında teröristlerin Yunanistan tarafından kollanması derin bir hayal kırıklığı oluşturmuştur. İlişkilerimizdeki en iyi seviyenin de geçtiğimiz aralık ayında imzaladığımız Atina Bildirgesi olabilir" cevabını verdi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, yarın Türkiye'ye gelecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli ziyaret öncesi Yunan basınına açıklamalarda bulundu.

İki ülke arasındaki ilişkilere dikkat çekilen röportajda, "İlişkilerin seviyesinden memnun musunuz? Hedef nedir ve ona nasıl ulaşılabilir?" sorusunu, "Hedef basit; sorunları çözerek dostluğumuzu pekiştirmek, ikili ilişiklerimizin seviyesini tarihte görülmemiş düzeye çıkartmaktır" sözleriyle cevaplayan Erdoğan, şöyle devam etti:

'ERTELEMEK SORUNLARI ÇÖZMÜYOR'

Bizler, Türkiye ve Yunanistan olarak sadece aynı coğrafyayı değil, birçoğu tarihsel boyut taşıyan ortak unsurları da paylaşıyoruz. Tabii ki aynı düşünmediğimiz konular bulunuyor, fakat uzlaşabileceğimiz başlıkların da sayısı az değil. Açık yüreklilikle tüm konuları bir arada konuşup çözüm yolunda adımlar atabiliriz. Ertelemek sorunları çözmüyor, bunların üzerlerine cesaretle gidip, çözüm iradesini ortaya koymak gerekir.

'MİÇOTAKİS'LE UYUM İKLİMİ YAKALADIK'

Geçtiğimiz aylarda gerçekleştirdiği Atina seyahatine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Sayın Miçotakis ile son dönemde bir uyum iklimi yakaladığımızı düşünüyorum. Atina’da bizleri memnun eden bir misafirperverlik ortaya koydular. Tabii ki Sayın Miçotakis’i Ankara’da ağırladığımızda, Türk misafirperverliğinin en nadide örneklerinden birini daha sergileyeceğiz. Sözünü ettiğim iklim, somut meyveler vermeye başladı. Atina Bildirgesi, imzaladığımız anlaşmalar, protokoller onlardan sadece birkaçı.

ATİNA İLE 'DENİZ PARKI' GERİLİMİ

Atina-Ankara hattındaki 'deniz parkı' gerilimine işaret eden Erdoğan, şu açıklamalarda bulundu:

Egemenlik konularının gündeme gelmesi diyalog zeminine zarar veren ve ilerlemesini engelleyen bir durum değil. Bizler bu zemini her koşulda koruyabilir ve ilerlemeyi sağlayabiliriz. Bu konular da zaten ele almamız gerekenler listesinde müstesna bir yere sahip. Oldubittilerden uzak bir perspektifle ve çözüme inanmış bir yaklaşımı benimseyerek bu meseleleri konuşabiliriz.

'FİİLİ DURUMLARI KABUL ETMEYİZ'

Ancak, bu zemine “ben yaptım oldu” anlayışı en büyük zararı verir. Türkiye olarak çevre konusunda ne kadar hassas olduğumuz herkesin malumudur. Fakat bunun kullanışlı bir paravan olarak görülmesi ve başka tartışmalı durumların onun arkasında bir şekilde gizlenmeye çalışılması doğru olmaz. Her konuyu kendi mecrasında ele almak gerekir. Nasıl sağlam olmayan zemine inşa edeceğiniz bir bina kısa zamanda yıkılırsa, tarihi, hukuki ve fikri zemini çürük tezler de yerle bir olmaya mahkumdur. Mesela elinizde geçerli bir tapu olmadan gelişigüzel bir yere bir baraka dahi inşa edemezsiniz. Bu bir fiili durumdur, hukuki karşılığı ve yaptırımları vardır. Türkiye’nin bu coğrafyada fiili durumları kabul etmeyeceğini herkes bilir.

EN İYİ VE EN KÖTÜ AN

Erdoğan son olarak, "Türkiye ile Yunanistan ilişkilerinin hangisini en iyi, hangisini en kötü anı olarak seçersiniz?" sorusunu ise şöyle cevapladı:

EN KÖTÜ AN: DARBE GİRİŞİMİNDE DARBECİ ASKERLERİN KOLLANMASI

Burada pozitif meselelerle ilerlemek ve onları dillendirmek isterim ancak sorunuzu yanıtlamak gerekirse, ülkemizde 15 Temmuz 2016’da yaşanan hain FETÖ kalkışması ve darbe girişimi sonrası teröristlerin komşumuz Yunanistan’a kaçması ve aramızda hem komşuluk hem müttefiklik bağı olmasına rağmen, Yunanistan’ın darbeci sözde askerleri koruyup kollaması, ilişkilerin en dip noktalarından biri olarak görülebilir. Bu sadece şahsımı değil, darbeye çıplak elleriyle direnen ve bir demokrasi destanı yazarak darbecileri püskürten halkımızı da incitmiştir. Kendisi de yaşadığı tarihsel süreç içerisinde edindiği tecrübelerle, darbelerin ne olduğunu bilen Yunanistan’ın böylesi bir tutum takınması derin bir hayal kırıklığı oluşturmuştur.

EN İYİ AN: ATİNA BİLDİRGESİ

İlişkilerimizdeki en iyi seviyenin de geçtiğimiz aralık ayında imzaladığımız Atina Bildirgesi olabilir. Bu bildirge ilişkilerimizde yeni bir aşamanın başlangıcı olmuştur. Tabii bunu yeterli görmüyor daha iyi seviyelere ulaşmak için çalışıyoruz. Bu bildirge yeni Türk-Yunan ilişkilerinin zeminini teşkil edeceğine inanıyorum ve yeni rekor düzeylere ulaşmayı temenni ediyorum.