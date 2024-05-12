Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu Hitler'i de kıskandıracak seviyeye gelmiştir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Netanyahu ortaya koyduğu soykırım yöntemleri ile Hitler'i de kıskandıracak seviyeye gelmiştir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis Ankara’da bir araya gelecek.

7 Aralık’ta Atina’da imzalan "Dostane İlişkiler ve İyi Komşuluk Üzerine Atina Bildirgesi"ndeki maddelerin bir kez daha üzerinden geçilecek. Yeni anlaşmaların da imzalanması gündemde.

Görüşmeye bir gün kala, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan’ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini’nin sorularını cevapladı.

Erdoğan'ın mesajları şöyle:

NETANYAHU'YA SERT SÖZLER

"Netanyahu ortaya koyduğu soykırım yöntemleri ile Hitler'i de kıskandıracak seviyeye gelmiştir.

Hamas ateşkese razı oldu ancak İsrail, Gazze'nin tamamını işgal hevesi nedeniyle bahaneler üretip ateşkes istemiyor. Zulüm ve katliam devam ediyor.

TÜRKİYE-YUNANİSTAN İLİŞKİLERİ

Ege Denizi'nin iki yakasında barışın ve huzurun ebediyen hakim olması için elimizden geleni yaparız.

İki ülkenin iki duvar arasına sıkıştırılmaya çalışılan ilişkilerini rahatlatmak ve o önyargılarla bezeli duvarları yıkmak elimizde.

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(Doğu Akdeniz'de hidrokarbon faaliyetleri) Doğu Akdeniz başta olmak üzere bölgede Türkiye'nin içinde bulunmadığı enerji platformunun başarılı olması güçtür.

Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkilerde ABD'nin denge politikasını muhafaza etmesinden yanayız.

(Yunan adalarına kapıda vize uygulaması) Aslında tüm bunlara lüzum kalmaması ve AB'nin Türkiye'ye vize serbestisini tanıması gerekir."