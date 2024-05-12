Batı Trakya Lozan haklarını istiyor! Soydaşların gözü Erdoğan - Miçotakis zirvesinde

Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif: Müftüyü buradaki Müslüman halkın seçmesi lazım. Geçmişte yapılan anlaşmalar bize bu hakkı veriyor. Gümülcine Türk Gençler Birliği Başkanı Sedat Hasan: Adımızda ‘Türk’ kelimesi geçtiği için tabelamız indirildi, asamıyoruz. Haklarımızı geri istiyoruz.

Batı Trakyalı Türkler, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in yarın Türkiye’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşmede, Lozan Anlaşması’ndan doğan hakların tam olarak yerine getirilmesi konusunun ele alınmasını bekliyor.

Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu (BTTADK) Başkanı ve Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif, Türk azınlığın Lozan Antlaşması’ndan doğan birçok hakkını kullanmasına Yunanistan’ın engel olduğunu belirtti. Şerif “Geçmişte yapılan antlaşmalarda evvela müftüleri halk seçecek, aynen Hristiyan dogmasında olduğu gibi. Müftüler de başmüftüyü seçecekler” diyerek şöyle devam etti:

MÜFTÜ TAYİNLE GELİYOR

Ancak Yunan yönetimi 1990’da Türk azınlığın müftülerini seçme hakkını elinden aldı ve müftülerin Yunan yönetimince tayinle işbaşına getirilmesi şeklinde yeni bir uygulama başlattı. Müftüyü buradaki Müslüman halkın seçmesi lazım ama gördüğümüz üzere devlet burada tayin usulünü kullanıyor. Sizin müftünüz bu, sizin dininizi şekillendirecek veya size öncülük yapacak kişi bu. Fakat dinimiz ve antlaşmalar bize müftümüzü seçme hakkı veriyor.

EĞİTİM DE BİR PROBLEM

Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği Başkanı Aydın Ahmet de Türk azınlığın eğitim konusundaki sorunlarına dikkati çekerek, iki dilde eğitim verecek anaokullarının açılmasının önemine vurgu yaptı. Ahmet iki dilde eğitim verecek anaokulu taleplerinin Yunan yetkililerce karşılanmadığını belirtti.

Gümülcine Türk Gençler Birliği Başkanı (GTGB) Sedat Hasan ise GTGB’nin tabelasında Türk kelimesi bulunduğu için resmî olarak kapatıldığını, faaliyetlerine gayriresmî devam ettiğini söyledi. Hasan, Batı Trakyalı Türklerin antlaşmalardan doğan kimlik, kendi müftülerini seçme gibi haklarının geri verilmesini talep ettiklerini dile getirdi.