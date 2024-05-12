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ABD ziyareti neden ertelendi? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

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ABD ziyareti neden ertelendi? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Gündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beyaz Saray'da düzenlenmesi planlanan Biden görüşmesine ilişkin konuştu.

Geçtiğimiz haftalarda Beyaz Saray'da düzenlenmesi planlanan ancak daha sonra iptal edilen Joe Biden ile görüşmesine ilişkin, "ABD ziyaretimiz karşılıklı programların uyuşmaması nedeniyle ertelenmiştir" ifadelerini kullandı.

Yunan basınından Kathimerini'ye konuşan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri bir seçim arifesinde ve Sayın Biden’ın programları daha da yoğunlaştı. Bizim de programlarımız hem yurt içinde hem yurt dışında yoğun bir şekilde seyrediyor. Bu tip ziyaretler her iki tarafa da uygun zamanlarda gerçekleşir. Arkadaşlarımız muhatapları ile görüşmeler yapıyor ve uygun tarih belirleme çalışmaları devam ediyor."

Düzenleyen:  - Gündem
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