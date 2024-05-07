Türkiye ile Yunanistan arasında dostluk rüzgarları... Miçotakis Türkiye'ye gelecek!

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in 13 Mayıs'ta Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyaret öncesinde Yunanistan basını, iki ülke ilişkilerine hakim olan pozitif havaya dikkat çekti.

Hürriyet'in haberine göre başta Ege Denizi ve Kıbrıs sorunu olmak üzere uzun süre gergin bir havanın hakim olduğu Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde son dönemde pozitif rüzgarlar esiyor. Ankara da Atina da bu atmosferin korunması gerektiğinde hem fikir.

MİÇOTAKİS'TEN TÜRKİYE'YE ZİYARET

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aralık ayında Atina'ya tarihi bir ziyaret gerçekleştirmiş, iki ülke karşılıklı ticareti artırma, iletişim kanallarını açık tutma ve gerilimi azaltmak için önlemler alma konusunda anlaşma sağlamıştı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis de önümüzdeki günlerde bir iade-i ziyarette bulunacak ve 13 Mayıs'ta Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelecek.

ÇİFT BAŞLI SELÇUKLU KARTALI MİSALİ...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan geçtiğimiz günlerde Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ile İngiltere'nin başkenti Londra'da bir araya geldi. Toplantıda Erdoğan ve Miçotakis arasında gerçekleşecek toplantının detayları ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada "Yunanistan Başbakanı Sayın Miçotakis resmî ziyaret kapsamında Ankara’ya gelecek. Çift başlı Selçuklu kartalı misali doğuyla ve batıyla ilişkilerimizi ortak çıkarlarımız temelinde geliştirmenin yollarını arayacağız." ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'IN SÖZLERİ YUNAN BASININDA GENİŞ YER BULDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı ve Miçotakis'in Ankara ziyareti bugün Yunan medyasının öne çıkan başlıklarından biri oldu.

Yunanistan'ın en büyük gazetelerinden biri olan Kathimerini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bölgemizdeki hiçbir ülkeyle çözülemeyecek sorunumuz yok. Diyalog ve müzakerenin açamayacağı kapının olmadığı inancındayız. Yeter ki diplomasiye olanak tanınsın, gerisi gelecektir." sözlerine dikkat çekerken, Protothema da 'Çözemeyeceğimiz sorun yok' başlığı ile okuyucularının karşısına çıktı.

"ERDOĞAN'IN AÇIKLAMASI DOSTLUK ELİNİN ÇOK ÖTESİNDE"

Newsbeast.gr'de yer alan bir analizde, Miçotakis'in Ankara ziyareti için hazırlıkların hummalı bir şekilde sürdüğü belirtildi ve Erdoğan'ın son açıklamasının Yunanistan'a dostluk elinin çok ötesinde bir anlam taşıdığı vurgulandı.

Yayın organına göre, 13 Mayıs'ta iki lider arasında yapılacak görüşmede siyasi diyaloğun gidişatı, Mutabakat Zaptı ve pozitif gündemin ele alınacak.

Görüşmede zor konuların ele alınması beklenmiyor ancak Atina Ankara'nın Ege ve İyon Denizlerinde ilan edilen deniz parkları konusunu gündeme getirmesi ihtimaline karşı hazırlıklı.

"TAKVİM BELİRLENİRSE BU BİR BAŞARI SAYILACAK"

Yunan basınına göre, 14 aydır devam eden pozitif havanın ardından iki ülke arasındaki ilişkilerde bundan sonra atılacak adımlar için bir takvim belirlenirse bu bir başarı sayılacak.

Her şey yolunda giderse Miçotakis ve Erdoğan Temmuz ayında Washington'daki NATO Zirvesi'nde ve hemen ardından Eylül ayında BM Genel Kurulu'nda tekrar bir araya gelme fırsatı bulacaklar.

MİÇOTAKİS: BEKLENTİM İLERİYE DOĞRU BİR ADIM ATMAK

Miçotakis de geçtiğimiz günlerde Skai televizyonuna yaptığı açıklamada, görüşmeden beklentisinin ne olduğu sorusunu, "Türk-Yunan yakınlaşmasında ileriye doğru bir adım atmak. Bu yakınlaşma, bugüne kadar bazı önemli sonuçlar verdi" diye cevaplamış ve eklemişti;

"Önemli konulardaki görüş ayrılıkları malum. Ancak bu durum, görüşmeyeceğimiz, ilişkilerdeki düzelmeyi kabul etmeyeceğimiz, görüş ayrılıklarımıza ve olumsuz şeylere odaklanıp olumlu şeyler inşa etmek için gayret göstermeyeceğimiz anlamına gelmez"