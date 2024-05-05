Yunanistan'dan İsrail'e destek eli: Yardım etmeyi gözden geçirmenin sırası değil

Yunanistan Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis, İsrail'e yapılan askeri yardım paketlerini gözden geçirmenin sırası olmadığını dile getirdi.

İsrail'e olan tepkiler bir bir büyürken Yunanistan'dan destek eli uzandı. Yunanistan Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis, İsrail'e yapılan askeri yardımların "gözden geçirilmesi" akımına katılmanın gereksiz olduğunu dile getirdi.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye İsrail ile olan tüm ticari ilişkilerini kesmiş ve Türkiye'nin dış basında İsrail'i yalnızlaştırdığı şeklinde yorumlanan bu hareketi gündem olmuştu. Bugün de ABD, bir İsrail askeri sevkiyatının gerçekleşmesine izin vermedi. İsrail olayı şaşkınlık içinde karşılayıp endişe duyduğunu dile getirdi.

Ancak Yunanistan Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis, İsrail'e destek eli uzattıklarını açıkladı. Gazze'ye yönelik savaşın ortasında ülkesinin İsrail'le olan sağlam savunma bağlarının süreceğini ifade eden Bakan, askeri yardım paketlerini gözden geçirmenin sırası olmadığını dile getirdi.

Gerapetritis Yunanistan'ın Orta Doğu'daki barış çabalarına dikkat çekti ve jeopolitik dinamikler ve Yunanistan'ın geniş Akdeniz kıyı şeridi nedeniyle yüksek savunma harcamalarının önemini vurguladı.