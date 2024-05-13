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CHP'li isimden acı haber! Eski vekil hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
CHP&#039;li isimden acı haber! Eski vekil hayatını kaybetti

Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski milletvekili Mehmet Yıldırım'dan acı haber geldi. 75 yaşındaki Yıldırım hayatını kaybetti.

CHP 22. dönem Kastamonu milletvekili Mehmet Yıldırım, bir süredir kanser sebebiyle tedavi görüyordu. Mehmet Yıldırım, 75 yaşında hastalığına yenik düşerek hayatını kaybetti.

SARIMSAKÇI VEKİL OLARAK TANINIYORDU

Milletvekilliği görevi süresi boyunca Taşköprü sarımsağı ve Kastamonu'nun yöresel ürünlerini Türkiye gündemine taşıyarak üreticiye destek sağlamak amacıyla seferber olan Mehmet Yıldırım, “Sarımsakçı Milletvekili” olarak biliniyordu.

CHP'li isimden acı haber! Eski vekil hayatını kaybetti - 1. Resim

Yıldırım’ın 2 yıldır kanser hastalığı ile mücadele ettiği belirtildi.

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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