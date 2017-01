Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tüm Türkiye'de etkili olan soğuk hava nedeniyle hastanelerin acil servisleri de grip ve soğuk algınlığı enfeksiyonuna yakalanan bebek, yaşlı ve yetişkinlerle dolup taşıyor.

Medical Park Göztepe Hastane Kompleksi Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilara İsmailoğlu, güçlü ve etkili bir bağışıklık sistemine sahip olmanın birinci şartının yeterli ve dengeli beslenme olduğunu belirterek, soğuk algınlığı ve grip gibi enfeksiyonlarla savaşta yeşil yapraklı sebzelerin önemine dikkat çekti.

Grip salgınına karşı sizi koruyacak 8 besin...

Brokoli: A, C, E vitaminlerini içerir. İçerdiği antioksidanlar sayesinde bağışıklık sistemini kuvvetlendirir. Antibiyotik özelliğe sahiptir. Hem bağışıklığı kuvvetlendirip hem antibiyotik etkisi olan bir besindir. Öğünlerde 100-200 gram kadar brokoliyi haşlayarak (yağ ve tuz ilave etmeden) yemeklerin yanında tüketebilirsiniz. Çok açlık duygusu olan bireyler haşlanmış brokoli üzerine yoğurt ve pul biber ile akşam yemek sonrası çok düşük kalorili ara öğün olarak da tüketebilirler.

Nar: Antioksidan etki hem nar meyvesinin kabukları, hem nar suyu hem de çekirdekleri için söz konusudur. Nar suyunun etkisinde kırmızı rengini veren bileşiklerin rolü büyüktür. Taze sıkılmış nar suyunun kuvvetli antioksidan etkisi bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Ayrıca damar sertliği riskini azaltır ve kanserden korur. Günde 1 küçük boy nar yemek, vücut direncini artırır.

Mürdüm eriği: Meyveye koyu mor rengini veren antosiyanin türevi bileşenlerin kuvvetli antioksidan etkisi vardır. Günde 2-3 küçük boy tüketmek, vücut direncini arttırır. Lifli yapısı nedeniyle bağırsaklarda prebiyotik etkisi oluşturan ve yararlı probiyotik bakterilerin gelişimi için uygun ortam sağlayarak bağırsak sağlığına yardımcı olmaktadır.

Kuşburnu: C vitamini bakımından en zengin bitkisel kaynaklardan biridir. Soğuk algınlığı şikayetlerinde, grip, nezle gibi enfeksiyonlu hastalıklarda C vitamini içeriğinin yanısıra yangı giderici etkisinden de yararlanılmaktadır. Günde 1 fincan taze demleyip tüketmek, günlük yeterli C vitamini tüketiminde destekleyici olarak etkili olacaktır.

Isırgan: Isırgan; antioksidan içeriği çok yüksek olan bitkilerdendir. Antioksidanlar vücutta serbest radikallerle savaşarak bağışıklık sistemini güçlendirirler. Günlük 1 tutam ısırgan, bağışıklık sistemini güçlendirirken kanser tedavisinde de sıkça başvurulan bitkilerden biridir. Isırgan otunu yaptığınız karışım olan çaylara ilave ederek de tüketebilirsiniz.

Mandalina: Çok ciddi kullanılabilir C vitamini içerir. Mandalinada bulunan antioksidan vücudu güçlendirerek, enfeksiyonlara karşı savaşmasını kolaylaştırır. Günde 2 tane mandalina yemek vücut direncini artırır.

Maydanoz: C vitamini yönünden çok zengin olan maydanoz da salatalarda bol bol tüketmek gereken sebzelerimizden biridir. 8-10 dal maydanoz yemek, yetişkin bir insanın günlük C vitamini ihtiyacının yarısını karşılayabilir.

Kivi: Kivi, C vitamini içeriği açısından limondan 5 veya 6 kez daha zengindir. A, D, E vitaminleri ile çinko, demir, fosfor ve diğer mineralleri içerir. Günde 1 orta boy kivi yemek günlük C vitaminin karşılanmasına etkili olacaktır.